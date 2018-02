Novelda y Orihuela se retan en La Magdalena

El domingo (17 horas) se disputa en La Magdalena el derbi provincial entre el Novelda, entrenado por el exescorpionero Fran Onrubia, y el Orihuela, uno de los favoritos del grupo sexto de Tercera División para alcanzar el título de campeón de Liga. Ambos equipos atraviesan por un buen momento de fútbol y resultados.

El encuentro tiene tintes especiales para Onrubia, ya que estuvo ligado a la entidad de la Vega Baja temporadas atrás. De todas formas, el técnico del Novelda asegura que "para mí es un partido como otro cualquiera. Es cierto que tengo muchos amigos en Orihuela y en el equipo orcelitano. También he entrenado a varios jugadores que permanecen allí. Además, resido en Orihuela y ese equipo ha sido y es un club importante para mí".

Sobre el conjunto oriolano asegura que "empezaron bien y ahora tienen esa inercia. Es un equipo muy difícil, rocoso y tiene muy buenas individualidades. Hoy en día, con todos los avances que hay es imposible no conocer contra quien juegas" por lo que "cada uno tenemos nuestras armas y trataremos de ponerlas en juego".

Según Onrubia, al Orihuela "es complicado hacerle goles", y sostiene que "no estamos sobrados de gol. Me gustaría ganar todos los partidos por 5-0, pero no puede ser. Así que si no estás sobrado de gol tienes que sacar rentabilidad de los que marques".

El Novelda no va a poder contar por acumulación de tarjetas con Óscar Sánchez: "Un futbolista que nos hacía falta para este partido", asevera Onrubia al mismo tiempo que analiza el cierre del mercado de fichajes: "De lo que estoy contento es de que jugadores importantes de nuestro equipo no han salido. Estos últimos días se oía el interés de clubes por algún futbolista nuestro", y sobre el Novelda asegura que "no hemos podido fichar en los últimos dos días, pero durante este mercado han venido Joseto y Pagán, creo que es más que suficiente", sostiene el técnico verdiblanco.