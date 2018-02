Felipe Orts: "Me gusta el circuito del Mundial de Valkenburg"

Felipe Orts vuelve el domingo al Mundial donde en la pasada edición se colgó la medalla de plata en sub 23. Ahora en élite, tras su primer año en la máxima categoría, en la que ha ganado la Copa de España, fue subcampeón en el Nacional y desarrolló un gran papel en la Copa del Mundo, lo que le ha permitido situarse en 16º posición en el ranking UCI, está con mucha ilusión de dejarse ver en Valkenburg. La localidad que acoge el Mundial de Ciclocross y en la categoría élite (Domingo, 15 horas, Eurosport) Mathieu Van der Poel, que corre en casa, y Wout Van Aert, son los favoritos para conquistar el maillot arcoiris.

España acude encabezada por el corredor alicantino e Ismael Esteban: el ciclista que encarna el futuro de la disciplina en nuestro país y el actual campeón de España. Junto a ellos estarán los veteranos Javier Ruiz de Larrinaga y Aitor Hernández. "Aunque lleve muchas carreras esta temporada, me encuentro muy bien. Mi preparación iba enfocada a llegar a tope al Campeonato de España y al Mundial, y estoy al nivel que quería. El objetivo es luchar por estar entre los 20 primeros y a ver si puedo entrar en el top 15. El primer año como élite se nota, la carrera es más larga, pero estoy muy motivado para intentar buscar un gran resultado", ha confesado en la web de la RFEC.

Al respecto del circuito de Valkenburg, el corredor del Ginestar-Delikia Sport dice que "es muy duro, pero me gusta. La primera vuelta será clave. Son esfuerzos muy explosivos y eso me va bien, además ya he conseguido buenos resultados en este trazado, así que creo que me favorece".