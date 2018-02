La Real Sociedad ofrece a sus aficionados cambiar su camiseta de Íñigo Martínez gratuitamente

La Real Sociedad ha anunciado en un comunicado que ofrece a sus aficionados la posibilidad de cambiar su camiseta de Íñigo Martínez por otra de esta temporada con el nombre que desee en el caso de que "no quieran llevar el nombre" del flamante fichaje del Athletic Club, eterno rival de la entidad donostiarra.



"La Real Sociedad ofrece desde mañana por la tarde a todas y todos los aficionados que no quieran llevar el nombre de Iñigo Martinez en su camiseta la posibilidad de cambiarla por una camiseta de esta temporada con la publicidad actualizada y con el nombre que desee de forma totalmente gratuita. Para ello no tendrán más que acercarse a cualquiera de las tiendas oficiales de la Real Sociedad", reza el comunicado del club 'txuri-urdin'.





La compensación a los aficionados de la Real por la marcha del jugador de Ondarroa en el mercado de fichajes invernal con destino San Mamés no es la único en este mercado de invierno.tras la marcha de Philippe Coutinho al Barcelona con un vale de 50 libras para adquirir otros productos del club.