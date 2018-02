Van Poppel estrena el «maillot» de líder de la Volta a la Comunitat

Peñíscola volvió a convertirse ayer en escenario deportivo para acoger el final de la primera etapa de la 69ª Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell. La carrera contó con cinco etapas, la primera de las cuales arrancó en Orpesa y llegó a meta, alrededor de las 16 horas, en la Avenida Papa Luna de Peñíscola. En total, los ciclistas recorrieron 191,5 kilómetros y, tras completarlos, el holandés Danny Van Poppel, del Team Lotto NL-Jumbo, se convirtió en vencedor de esta primera etapa, la más larga de la Volta, y se colocó como líder de la general al verse beneficiado por los 10 segundos de bonificación del vencedor .

El evento congregó en una tarde soleada a cientos de espectadores que no quisieron perderse la llegada a la meta del pelotón. El líder de la carrera, Van Poppel, hizo honor a su padre, el también corredor Jean Paul Van Poppel, al lograr su primera victoria con el Team Lotto NL-Jumbo. Van Poppel, en su primera vez en esta prueba de carácter autonómico, comentó que «ha sido una etapa dura en los últimos kilómetros con muchas rotondas y curvas, además de viento de cara. He empezado a atacar demasiado pronto, alguno pudo pasarme, pero finamente he ganado».

La ronda valenciana, que transcurrió por el norte de Castelló, cuenta con la participación de 25 equipos, dpce de los cuales están en el World Tour, y más de 170 corredores. El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, calificó la prueba deportiva como «una oportunidad excepcional de dinamizar el sector turístico en temporada invernal, así como de proyectar nuevamente nuestra ciudad como escenario deportivo de pruebas de primer orden».

Hasta el municipio se desplazaron, entre competidores, acompañantes y logística, alrededor de mil personas en los últimos días. Para el correcto funcionamiento de la carrera, la Brigada de Obras instaló mesas y sillas para habilitar una Sala de Prensa en el Polideportivo Municipal, mientras que la Policía Local desplegó un dispositivo especial. En total, el operativo contó con 12 agentes encargados de las tareas de vigilancia e información para que la prueba transcurriera sin incidentes.

Esta edición de la Volta se está emitiendo íntegramente por Eurosport desde ayer y para 59 países, por lo que se espera superar las cifras de la anterior edición, que sumó más 15 millones de espectadores.

Cabe destacar la presencia del ex ciclista Alberto Contador en la ceremonia del corte de cinta en la salida de Orpesa. El madrileño, que hace unos meses anunciaba su retirada a nivel profesional, actualmente es director del Polartec Kometa, equipo que participa en esta edición.

La ronda valenciana disputa hoy la segunda etapa, que se desplaza a la provincia de València, con salida desde la localidad de Bétera desde la Avenida Escultor Ramón Inglés, a las 11.50 horas, y meta en Albuixech. La etapa será de 154 kilómetros y contará con un recorrido repleto de alicientes con cinco puertos de montaña que pueden deparar cambios sustanciales en la clasificación general.