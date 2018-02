El HLA Alicante recibe al Cambados en su mejor momento

Todavía está presente en la plantilla del HLA Alicante el recuerdo de la derrota sufrida en la primera vuelta en Cambados. Xuven se impuso en la prórroga en un partido que los alicantinos tenían prácticamente ganado. Por eso, y porque el equipo necesita seguir en el pelotón de cabeza de la competición, el grupo que entrena David Varela saldrá ante el cuadro gallego a por todas. Tras el energizante triunfo frente al Covirán Granada y el reconfortante parón por la Copa, este viernes (20:45 horas) llega la primera de las doce finales que le restan a la franquicia del Pedro Ferrándiz.

El preparador lucentino resaltó que sus jugadores llegan en "buena dinámica" para el encuentro ante el bloque pontevedrés. "Tenemos buenas sensaciones, con las molestias normales de una semana de trabajo, con ganas de reanudar la competición y plasmar lo que entrenamos entre semana", señaló.

Para Varela la clave del próximo encuentro es mantener la identidad que están teniendo en las últimas jornadas. "Queremos jugar como estamos intentando jugar las últimas semanas. Eso pasa por ser duros en defensa y en ataque intentar ejecutar nuestras acciones lo mejor posible. Buscaremos no depender tanto del acierto exterior si no poder jugar más situaciones, además de parar las cosas buenas que tienen Cambados", argumentó el técnico madrileño, quien añadió que Saunders no es la única referencia que tiene la escuadra gallega. ""El jugador que han fichado ahora (Jeff Corby) tiene mucha calidad, puesto que viene de LEB Oro. También tienen hombres de nivel como Pablo Villarejo o Yago Estévez, que son capaces de jugar a mucho nivel y hacernos daño". El coach de los alicantinos también ha planificado cosas para detener al mejor jugador de Cambados, William Saunders, que en el partido de la primera vuelta anotó 38 puntos. "Siempre tratamos de preparar defensas algo más específicas para los jugadores más importantes de todos los equipos e intentaremos pararle lo mejor posible", apostilló.

El entrenador del Lucentum piensa que quedan doce finales hasta la conclusión de la fase regular y tiene claro cuál es la pócima para estar entre los mejores. "Si queremos llegar con opciones a ser primeros o estar arriba tenemos que ganar todos los partidos. La Roda o Granada están muy fuertes también. Tenemos que sacarlo como sea", destacó Varela, quien apuntó que no echan la vista atrás por el partido que perdieron en la primera vuelta ante los pontevedreses. "Con la rabia no se vive. Hay mala hostia por haber perdido y ahora sólo hay ganas de ganar".

En los siete enfrentamientos que han tenido Fundación Lucentum y Xuven Cambados en las últimas cuatro temporadas (los alicantinos llevan en LEB Plata desde la 2014-2015), el bagaje de victorias y derrotas favorece a la entidad pontevedresa, que se ha impuesto en cuatro partidos, por tres de su oponente de mañana. El club gallego venció en la jornada 4 del presente curso por 94-87; lo hizo en la 2016-2017 (jornadas 3 (68-82) y 18 (87-69)); y en la 2014-2015 se impuso en la jornada 23 (62-63). Por su parte, la franquicia de Alicante ganó en la temporada 2015-2016 (jornadas 10 (88-79) y 23 (66-76)); y en la 2014-2015, en la jornada 8 (54-63). Por tanto, en caso de victoria alicantina este viernes, se igualaría el duelo entre ambos.