El Elda Prestigio no se fía del Sant Vicenç

Restan nueve jornadas para concluir la Liga en la División de Honor Plata de balonmano femenino, grupo C, donde el Elda Prestigio no puede ceder más puntos en casa después de haber fallado la pasada semana en la cancha del Felmar La Roca. En ese sentido, el conjunto entrenado por Fran Piedecausa, que se mostró contrariado tras la derrota en tierras barcelonesas, no se fía del Sant Vicenç, otro conjunto catalán que el sábado (18 horas) visita el Polideportivo Ciudad de Elda.

El rival del Elda Prestigio ostenta la quinta plaza con 20 puntos, cuatro menos que las eldenses, terceras en la general con 24 puntos. Además, las barcelonesas tienen en la central Sandra Pérez a su mejor cañonera, ya que suma 80 goles en la Liga y es una experimentada jugadora. De ese modo, el triunfo se hace necesario para las de Fran Piedecausa con el fin de seguir con opciones de jugar la promoción de ascenso.

Por otro lado, La Salud Tenerife, rival directo del Elda Prestigio, juega el sábado en casa (20 horas) ante el Sant Quirze, noveno en la tabla, por lo que las tinerfeñas son claras favoritas a la victoria y a sumar dos nuevos puntos. Lo mismo sucede con el Mislata, cuarto en discordia con 23 puntos, que también juega el sabado en su pista (19 horas) ante el Unizar Dominicos de Zaragoza, último clasificado con tan solo 3 puntos.