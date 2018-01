El Agustinos se desinfla

Tras soñar durante unas jornadas con la posibilidad de luchar por el ascenso a la Asobal, Agustinos se topa con la realidad en su primera temporada en la División de Honor Plata. Cuatro derrotas consecutivas y la mirada puesta en la zona de descenso de la que le separan únicamente dos puntos, aunque el equipo alicantino tiene un partido menos.

No atraviesa por su mejor momento el conjunto de Óscar Gutiérrez que además debe olvidarse de su mejor jugador, Natan Suárez, durante una larga temporada. El gerundense, que se convirtió en una de las revelaciones de la temporada, será operado de la rodilla tras lesionarse en un entrenamiento y de momento no existe plazo para que vuelva a jugar, aunque en el club esperan que no diga adiós a la temporada y pueda ayudar en el tramo final de la competición. El equipo ha anotado su ausencia, ya que es una de las referencias en ataque y uno de los máximos goleadores de la categoría. Agustinos vuelve por fin a jugar este domingo en el Pitiu Rochel cinco partidos después (no juega allí desde el 19 de noviembre). Será de nuevo a las 12:30 horas frente al Balonmano Alarcos de Ciudad Real, equipo al que venció en la primera vuelta. Un duelo clave para las aspiraciones del combinado alicantino que aspira revertir la mala racha de resultados. La escuadra tricolor se ha mentalizado para no fallar en este encuentro en el Pitiu Rochel donde espera que la afición responda par animar en un momento delicado del conjunto que entrena Óscar Gutiérrez.

Por otra parte, el club ha puesto en marcha una rifa para el 19 de marzo. El número de papeleta que coincida con las últimas 4 cifras del número ganador del sorteo de la ONCE del día 19 de marzo se llevará el premio.