Piqué: "No se está respetando el resultado de las elecciones"

El jugador del Barcelona Gerard Piqué ha renovado hoy con el club azulgrana hasta el año 2022, en un acto en el que no ha evitado los temas políticos. Preguntado sobre la actual situación política en Cataluña, el central ha recordado su petición de antes de las elecciones del 21 de diciembre. "Dije antes de las elecciones que me gustaría que se respetaran los resultados, y el resultado no está siendo respetado", ha lamentado.

No se ve, no obstante, haciendo una carrera política cuando deje de ser jugador de fútbol. "Los políticos no se mojan nunca. Depende de lo que sea, pero los políticos se mojan poco, no creo que tenga futuro. Y si fuera presidente del Barça tampoco sería uno al uso, será atípico también. Me muevo por la motivación, lo veremos cuando me retire", ha comentado el defensa azulgrana, que ha manifestado que su única intención al renovar con el Barcelona hasta el año 2022, cuando tendrá 35 años, es porque siente que "es el Barça o nada", subrayando que si el club no le hubiera ofrecido la renovación se habría planteado "quizá" el colgar las botas al término del presente contrato.

"Espero que sigamos siendo así de competitivos hasta que me retire. Ahora mismo no tengo ilusión de ir a ningún otro sitio; es el Barça o nada. Veremos al final del contrato cómo estoy de cabeza, más que de físico, y espero seguir cuantos más años posible en el Barça", auguró Piqué este lunes en la rueda de prensa de presentación de su renovación.

El catalán, que cumplirá 31 años el próximo 2 de febrero, dejó bien claro que su única oferta fue la del Barça porque no tenía intención de buscarse un lugar en ningún otro sitio, ni de escuchar a ningún otro club. Y, una vez renovado hasta 2022 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, todavía confía en que esta no sea la última renovación.

"Estoy muy, muy feliz de celebrar mi renovación. Espero que no sea la última, pero lo veremos en un futuro. Si cumplo el contrato serán 14 años como profesional en el Barça, más 6 ó 7 años más en las inferiores, toda una vida. He sido culé desde que nací, es mi casa y el club de mi vida", se sinceró.

El central aseguró que su "instinto natural" era quedarse y que nunca se ha planteado otra opción. "Las cosas siempre me han ido bien. El paso era renovar aquí y espero que de por vida, por la trayectoria que llevo, por no haber tenido ningún año malo y ganar algún título y porque siempre hemos competido hasta el final", comentó tras reconocer que esta temporada "tiene buena pinta".

"No hemos tenido que escuchar ofertas porque con el Barça ha sido todo muy fácil. Quizá si no hubiera renovado lo hubiera dejado, no tengo ilusión de ir a otro club. Si no siguiera en el Barça lo más normal es que lo dejara", apuntó vaticinando que en cuanto no pueda seguir como blaugrana colgará las botas.

Por otro lado, aclaró que le gustaría ser uno de los capitanes del equipo, pero aceptó no ser ejemplar en aspectos clave para ser uno de ellos. "Siempre me he visto de capitán. Me hizo daño en el momento en que no lo fui, pero ahora es diferente. Yo soy un jugador diferente, me mojo más de la cuenta y hago más ruido y a veces un vestuario prefiere otro perfil de capitán", admitió al respecto.

"Intento ayudar siempre sea o no sea capitán. En algunas cosas no soy ejemplo, pero soy como soy y seguiré siendo así y no me arrepiento ni me escondo. Le dais mucho morbo al brazalete de capitán. Sea o no sea capitán seguiré siendo lo que soy y como soy y ayudaré igual. Es un mero trámite ser el cuarto capitán. Le dais más importancia de la que tiene, de verdad", se explicó.

Por su parte, el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, celebró tener a Piqué en el club por muchos años. "Es un jugador que nació en la Masia, de los nuestros, culé desde que nació porque su abuelo se encargó que desde pequeño fuera súper culé. Es una renovación especial para nosotros, porque tenga el compromiso de seguir hasta el 2022, y creo que no será la última renovación. Ha ganado todo, le queda mucho por ganar. Deseo que cuando quiera dejar de jugar, que sea en el Barça", aseveró.



"El Espanyol de Cornellá"

Por otra parte, Piqué no ha querido entrar a valorar este lunes la intención del RCD Espanyol de que el Comité Antiviolencia estudie su alusión al club blanquiazul como "Espanyol de Cornellà" por posible incitación a la violencia o xenofobia, pero ha reiterado que es una "una obviedad" que los 'pericos' estén en esa localización.

"Este fin de semana la 'Penya' jugaba en el Palau y es el Joventut de Badalona. El Espanyol está en Cornellà, es una obviedad. Pero no quiero hablar del tema porque hoy no toca, en un día tan importante como es el de la renovación", aseguró Piqué.

Piqué, que ha vivido una jornada llena de actos institucionales entorno a su renovación, sí dejó claro que no se arrepiente de haberse dirigido al club rival como 'Espanyol de Cornellà' en reiteradas ocasiones tras la eliminatoria de Copa, y prometió hablar más tras el duelo de LaLiga en el RCDE Stadium del próximo domingo.

"No me arrepiento, tampoco creo que toque hoy comentar este tema. Estoy aquí por la carrera de diez años en Can Barça y quiero disfrutarlo. Iremos allí, jugaré, y después en zona mixta ya os daré titulares", auguró.

Por otro lado, preguntado por su carrera internacional, volvió a repetir que dejará la selección española tras el Mundial de Rusia de este verano. "Lo más normal es que deje la selección tras el Mundial. He vivido cosas únicas, es un orgullo vestir la camiseta de la selección siempre que tengo oportunidad de hacerlo, pero por motivación, por centrarte en otras cosas, toca cerrar unas cosas y hacerlo muy bien", comentó.

"Irme después de este Mundial siendo un jugador importante sería dejar el pabellón muy alto. La selección me ha dado muchísimo e intento devolverlo con trabajo y sacrificio, intentando ganar títulos y a veces ha sido posible, otras no", recordó pensando en el triunfo del Mundial de 2010, su mayor logro con la 'Roja'.