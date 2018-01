Marc Márquez: "Estoy muy contento por dar algunos pasos adelante"

El piloto español y vigente campeón de MotoGP, Marc Márquez (Repsol Honda), ha señalado tras firmar el séptimo mejor tiempo en la segunda jornada de entrenamientos oficiales en el circuito de Sepang (Malasia) que está "muy contento" por haber podido avanzar en la puesta a punto de la moto y dar pasos "adelante" en varios frentes.

"Estoy muy contento porque hemos dado algunos pasos adelante y me he sentido muy bien con la moto; especialmente por la tarde, cuando hemos puesto todo en su sitio y he logrado mi vuelta rápida en el momento que la temperatura era más elevada", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Márquez explicó que además de continuar el trabajo con el motor y la puesta a punto probaron un nuevo carenado. "Cuando haces este tipo de pruebas, tienes que ajustar un poco el equilibrio de la moto. Tendremos que rodar más para obtener más datos y acostumbrarnos a rodar con él", argumentó.

"Hay algunas cosas en las que debemos seguir mejorando, pero hasta el momento estoy contento con nuestro ritmo y creo que estamos trabajando bien. Desgraciadamente, cuando he montado un neumático nuevo al final del día, ha empezado a llover un poco. He perdido el tren delantero en la curva 2, incluso sin que estuviera forzando, aunque no es demasiado importante", matizó.

Y es que el de Cervera sufrió una leve caída en la curva 2 del circuito malayo en su última vuelta del día cuando la lluvia comenzaba a hacer acto de presencia en el trazado.



Pedrosa: ''En general las sensaciones son positivas''

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda), duodécimo en la segunda jornada de entrenamientos de pretemporada en Sepang, ha señalado que las sensaciones han sido "positivas" tras llevar a cabo varias pruebas y poder cumplir, pese a la lluvia en el tramo final del día, con el plan de ruta marcado.

"En general las sensaciones son positivas y hoy también hemos sido bastante precisos en nuestro trabajo. Hemos podido seguir los planes de pruebas previstos. El martes será el último día e intentaremos trabajar más en los detalles", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Dani Pedrosa, durante los entrenamientos. AFP.

Pedrosa celebró haber tenido todo el día para rodar, lo que les ha permitido realizar muchas pruebas. "Hemos utilizado la nueva especificación del motor y hemos analizado el nuevo carenado y otras combinaciones aerodinámicas. He trabajado también en las suspensiones y en los neumáticos, porque tienes que modificar muchos ajustes cuando haces este tipo de trabajo", argumentó.

"Algunos aspectos ya han ido bien, el control 'antiwheelie' funciona mejor y hemos podido aplicar más par en la salida de las curvas, pero debemos mejorar otros aspectos y también probar todo de nuevo en otra pista diferente", apuntó de cara a la tercera y última jornada de test.