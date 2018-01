El buen juego defensivo del Rayo Ibense frena al Villarreal C

El partido se podría resumir en un querer y no poder del Villarreal C ante el Rayo Ibense. El filial amarillo dominó y dominó, pero no le creó excesivo peligro a su portero Palopa. Los ibenses dejaron claro desde el minuto 15 que el empate les valía, pues a partir de ahí que cada uno se haga una idea. A todo ello, la escuadra de Pere Martí estuvo muy incómoda en el terreno de juego.