El Ayuntamiento ejercerá acusación particular contra los denunciados por los insultos machistas a la árbitra

Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante, ha informado esta mañana de que el Ayuntamiento se personará como acusación particular contra el delegado y el entrenador del Tómbola, que han sido denunciados por el Comité Técnico de árbitros en Alicante por los insultos machistas a la árbitra Nicole Ramos durante un partido de alevines. "He querido recibir a Nicole para mostrarle todo el cariño y la fuerza de la ciudad de Alicante por lo que tuvo que vivir. Era su primera temporada, que este episodio no dañe su carrera", afirma el primer edil. "Me ha dicho Antonio Guijarro que se han ejercido acciones penales contra el delegado y el entrenador del Tómbola, que han sido expulsados ya, y en caso de que salga una pieza penal le he anunciado que el Ayuntamiento ejercerá acusación pupular contra los dos denunciados, entendemos que puede ser tramitado como un delito de odio.

El alcalde incidió en que "las personas que más ejemplo deben dar sobre el campo que son el entrenador y el delegado no puede ser que al final sean los más energúmenos que hay sobre el campo". "Eso desalienta porque muchos niños pueden ir con miedo a jugar el partido y eso yo lo he vivido, por lo que hay que radicarlo y ponernos las pilas desde los poderes públicos porque ha sucedido en una instalación municipal, hay que hacer campaña de concienciación y erradicarlo de todos los campos".

Por su parte, Nicole Ramos, la árbitra de 17 años víctima de los insultos racistas, se ha sentido "muy apoyada" por sus compañeros y ahora por el alcalde. "Me han dicho que no lo deje y siga haciendo lo que me gusta, le he dado muchas vueltas a lo que pasó, recibó muchos comentarios machistas y por eso pongo la denuncia, para que otra persona no le pase y más si es una chica", ha señalado esta mañana.