Zidane: «Esto lo levanto yo»

El técnico del Madrid afirma que se siente «fuerte».

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha explicado que siente el «apoyo total del club y del presidente» tanto a su labor como a la de sus jugadores y que nadie le va a «quitar la ilusión de seguir trabajando hasta el último día» que este en el banquillo del club blanco, añadiendo que dimitiría si pensara que no es capaz de motivar a sus jugadores.

«Soy el único aquí que ve cosas positivas (ante los periodistas) y no lo digo solo para protegerme. Hay cosas positivas en esta plantilla y hay que pensar únicamente en repetir lo que hacemos bien. El fútbol es ganar, eso es lo único que va a llevar la tranquilidad y estamos todos nosotros para eso. Tengo la misma ilusión y no solo yo, los jugadores son conscientes y tienen la misma serenidad para seguir y levantar esto», aseguró Zidane en rueda de prensa. El técnico dijo sentir «el apoyo total del club y del presidente» tanto hacia él como hacia a su plantilla y aseguró que se ve capacitado para motivar a su plantilla. «Si no pienso eso me marcho mañana», añadió, recordando que, desde que accedió al cargo, siempre ha vivido «día a día».

«Cuando las cosas me funcionaban decía lo mismo. Puedo firmar un contrato de diez años pero no sirve, lo que sirve es el día a día, lo que he hecho durante los dos años que llevo aquí. Luego en junio veremos», dijo sobre su futuro, después del «momento malísimo» vivido esta semana con la eliminación ante el Leganés. «Hay que aceptarlo y levantarse. Me siento fuerte para cambiar la situación; si no, ahí sí que hay un problema», valoró.

«El otro día estaba muy decepcionado porque no me lo esperaba, pero es parte del fútbol y hay que aceptarlo. Nadie me va a quitar la ilusión de seguir trabajando hasta el último día y los jugadores igual, pero no tienen culpa por su actitud. Hay muchas cosas, no solo el resultado», dijo.

Preguntado por cuál pudo ser su error a la hora de plantear el encuentro ante el Leganés, Zidane reconoció que pudo «no meter la suficiente motivación» a sus jugadores. «De repente perdimos un balón y la primera parte fue muy mala. A lo mejor no he transmitido suficientes cosas para entender que el partido era lo más importante en ese momento. Es lo que hay», se resignó, aclarando que «volvería a hacer exactamente lo mismo» con la convocatoria, de la que se quedaron fuera Cristiano Ronaldo o Gareth Bale.

A la hora de valorar el desarrollo global de la temporada, el galo subrayó que «los resultados son lo más importante porque significa que a lo mejor algunas cosas no están funcionando». «Pero los jugadores intentan dar el máximo y a veces no salen las cosas como esperabas. Pero eso no significa nada. Sé que es un año de altibajos, con más bajos que años pasados, pero hay que aprender de esta situación y lo bueno es que hay batallas y partidos», reflexionó. En cualquier caso, quiso dejar claro que «no cambiaría nada de la planificación» de la temporada. «Es muy bonito decir las cosas que cambiaría. No. Asumo lo que hay. Cuando firmé antes de empezar la temporada estaba contento con la plantilla y ahora no me arrepiento de nada. Es una plantilla mas joven, que tiene futuro, debe aprender, yo con ellos como siempre a tope», recalcó.

Tras confirmar que ve «muy bien» a Cristiano Ronaldo y avanzar que mañana será titular en Mestalla tras la brecha que sufrió ante el Deportivo, Zidane avisó de que deberán «hacer un gran partido» para batir al Valencia. «Estamos preparados y los vamos a hacer. Es un campo difícil contra un equipo muy bueno que viene de hacer una buena temporada, pero nos gusta jugar contra los mejores y es lo que vamos a hacer mañana», finalizó.