El Eldense ficha y luego cede a los jugadores

Hasta el 31 de enero tienen de plazo los equipos de categoría nacional para contratar nuevos futbolistas. En el caso del Eldense varios de los futbolistas que ficha luego los cede a otros equipo como a la Unión Deportiva Almansa, equipo albaceteño del grupo XVIII de Tercera División, o a la Unión Deportiva Maracena, conjunto granadino del grupo IX también de Tercera.

Desde el pasado verano, el Eldense entrenado por Dani Ponz, suspiraba por la llegada de los transfers de jugadores sudamericanos. Muchos de ellos estaban entrenando con Ponz pero no podían jugar al no recibir la autorización federativa. Sin embargo, cuando la Federación Española de Fútbol ha remitido al Deportivo los documentos el club presidido por José María Roig, también representante del espónsor valenciano Same, ha comenzado a ceder futbolistas.

En sentido, el gabinete de prensa del Eldense comunica hoy sábado, que el delantero argentino Federico Nicolás Haberkorn, cuyo transfer esperaba el Eldense como agua de mayo, se marcha rumbo a tierras granadinas. Lo mismo sucede con el centrocampista mejicano Roberto Cavazos, el central brasileño Gabriel dos Santos y el interior brasileño Henrique Nepomuceno, todos ellos jugarán cedidos en el Maracena.

Por otro lado, el primer jugador que cedió el Eldense antes de comenzar la competición liguera fue el defensa mejicano Carlos Eduardo Laureano Castillo "El Puma", quien recaló en el Almansa y aún no ha podido debutar al haberse lesionado. Por su parte, el delantero argentino Juan Cruz Jorrín también se encuentra entrenando con el conjunto almanseño y todo hace indicar que jugará cedido en el cuadro manchego.