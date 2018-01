Aitor Escobar lidera el Tour de Zibans en Argelia

El excorredor de Mutua Levante, Aitor Escobar, se mantiene como líder del Tour des Zibans que se está disputando de Argelia. El ciclista de Almansa, afincado en Alicante, ganó la primera etapa en solitario con 33 segundos sobre el marroquí Abdellah Hida (Marruecos) y 45" sobre Youcef Reguigui (Sovac-Natura4Ever). El grupo entró a 1'43".

La segunda etapa, disputada en un circuito cerrado en Biskra, la ha ganado Youcef Reguigui y Aitor Escobar ha sido segundo. El corredor del GSport Valencia compite en Argelia con el equipo Bike Point Tenerife. El evento argelino cuenta con participación de escuadras del continente africano además de escuadras de Bélgica, Italia, Francia y España. "Me encuentro bien y con fuerzas, pero no va a ser fácil lograr el triunfo final ya que hoy he perdido a un compañero en una caída", relata el propio Aitor.