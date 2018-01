El exjugador del Eldense Luis Acosta ficha en el Navalcarnero

Luis Acosta Mena (Cádiz, 1994), central del Eldense hasta ayer miércoles, deja los colores azulgranas para vestir de rojiblanco, ya que ha estampado su firma con el Club Deportivo Artístico Navalcarnero, equipo madrileño que juega en el grupo primero de Segunda B y ocupa actualmente plaza para disputar el playoff de ascenso a LaLiga 123.

El jugador gaditano había estado en el Eldense desde el principio del campeonato liguero tomando parte en el grupo sexto de Tercera División y siendo titular indiscutible para el técnico valenciano Dani Ponz, interviniendo en 22 de los 23 partidos en los que fue alineado.

Sin embargo, en el encuentro disputado en Paterna el pasado14 de enero fue sustituido por el nuevo técnico azulgrana Miguel Ángel Mullor a los 26 minutos de juego, y la pasada jornada frente al Almazora ni siquiera fue convocado, por lo que el rumor sobre su salida del Deportivo corrió como la pólvora.

En la mañana de hoy jueves, en su comparecencia semanal ante la prensa, el preparador deportivista Mullor aseguró que "últimamente no rendía a buen nivel a pesar de su calidad futbolística", por lo que conversó con Luis Acosta al entender que algo sucedía: "Hablé con él y me dijo que tenía unos problemas familiares con su novia y no estaba centrado".