El Beijing Renhe de la Superliga China finaliza su stage en La Nucía

El equipo de la Superliga China de Fútbol el Beijing Renhe FC ha finalizado esta mañana su stage de pretemporada en la Ciutat Camilo Cano de La Nucía. El equipo que dirige el técnico español Luis García ha entrenado en La Nucía, del 9 al 25 de enero. Un año más la élite del fútbol mundial elige La Nucía sus stages, como anteriormente hicieron el Spartak de Moscú, Zenit de San Peterburgo, Schalke 04 o la Selección Absoluta de Inglaterra.

El equipo de Luís García ha entrenado durante 17 días en el campo de césped natural de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía. Centenares de personas han disfrutado de ver en directo los entrenamientos de este equipo de la Superliga de China. Este stage de pretemporada del Beijing Renhe FC le ha servido para ponerse a punto de cara el inicio de la liga china que arranca el sábado 2 de marzo.

Vuelta en junio

"Estamos muy contentos con las instalaciones de La Nucía, donde hemos entrenado muy cómodos en sus completas instalaciones, ya que además del campo de césped, tenemos piscina, fútbol playa, gimnasio..etc. El tiempo ha acompañado, ahora en Pekín estaríamos a -6 grados, por lo que la climatología ha sido perfecta aquí en La Nucía. Existe la posibilidad que volvamos en junio a La Nucía a entrenar en el parón por el mundial, lo que demuestra que ha sido todo un éxito esta concentración de pretemporada" afirmó Luís García, entrenador del Beijing Renhe FC

Ayovi, Ivo y Masika

El Beijing Renhe FC tiene en sus filas al delantero ecuatoriano Jaime Ayovi, internacional con su país y referencia ofensiva en el equipo. Los otros dos jugadores internacionales del equipo chino son el mediapunta brasileño Ivo y el extremo Masika, internacional por Kenia. Esta temporada el equipo se ha reforzado con el central chino Liu Jian, prorcedente del Guangzhou Evergrande (campeón de la Superliga China del año pasado) y el delantero Hui Jin, fichado del Beijing BG de Liga One.

La Superliga China elige La Nucía

El Beijing Renhe FC ha elegido La Nucía, "Mejor Villa Europea del Deporte" por sus excelentes instalaciones deportivas y por el "excelente estado del césped y el extraordinario complejo deportivo" como destacó su entrenador. El equipo se ha desplazado desde Pekín a La Nucía para realizar su pretemporada.

Anteriormente en La Nucía habían realizado stages diferentes equipos de fútbol de primer nivel como el Utrecht de la Eredivisie holandesa, el Spartak de Moscú, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, el Zenit de San Petersburgo, Schalke 04 de Alemania o la Selección de Inglaterra. Y selecciones de categorías inferiores como la sub 17 de España tanto femenina como masculina, sub 19 España femenina o las sub 16 de México y EE UU.

"La Nucía se ha convertido en un referente nacional e internacional en el mundo del fútbol por sus excelentes instalaciones deportivas, como demuestra el stage de pretemporada de este equipo de la Superliga China de Fútbol. Desde Pekín se han desplazado a La Nucía el Beijing Renhe FC para realizar su pretemporada, lo que demuestra la gran pujanza de la Superliga China y la gran valoración que tienen los equipos de élite de nuestras instalaciones y climatología. La presencia del Beijing Renhe FC supone una gran promoción a nivel internacional para La Nucía a través del deporte y un refuerzo más para consolidar nuestra marca de #LaNuciaCiudadDelDeporte" afirmó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.