Willy Hernangómez se pone en el ´escaparate

El pívot español Willy Hernangómez ha vuelto a contar con la confianza de su entrenador, que le ha concedido 17 minutos en la derrota de New York Knicks frente a Golden State Warriors (123-112), mientras que Pau Gasol, Álex Abrines y José Manuel Calderón se han quedado sin jugar con sus equipos.

El mayor de los hermanos Hernangómez, que esta temporada están contando con muy pocas oportunidades en sus respectivas franquicias, jugó en la cancha de los vigentes campeones aportando 8 puntos (3/4 en tiros de campo), 5 asistencias, 3 rebotes y 1 robo.

Buenos números del exjugador del Real Madrid, que recientemente se quejó de la falta de minutos y reconoció que le gustaría cambiar de equipo para tener más oportunidades, por lo que el Oracle Arena pudo ser un buen 'escaparate'.

En cuanto al partido, sus Knicks gobernaron toda la primera corta con rentas cortas, la más extensa de 10 puntos, pero no tuvieron nada que hacer cuando los vigentes campeones apretaron el acelerador en la segunda parte de la mano de Stephen Curry (32 puntos) y Kevin Durant (14 y 14 asistencias).

En San Antonio, no hubo duelo español porque no jugaron ni Pau Gasol por enfermedad ni Calderón, que se quedó sin minutos, en la victoria de los Spurs frente a Cleveland Cavaliers (114-102). Lo mismo le ocurrió a Abrines en la ajustada victoria de Oklahoma sobre Brooklyn (109-108), decantada 'in extremis' por Russell Westbrook.



--Estadísticas de jugadores españoles.



WILLY HERNANGÓMEZ: 8 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes y 1 robo.