Roig: "Si me voy, Same seguiría en el Eldense"

El valenciano José María Roig, nuevo presidente del Eldense desde el sábado, asegura ser "un apasionado del Valencia y ahora también del Deportivo" pero declina desvelar quién está detrás de Same, el espónsor del club, que sustenta financieramente el proyecto azulgrana: "Lo único importante es el club. Qué más da si estamos en un despacho y el presidente y el tesorero discuten un tema, qué más da cómo se llaman los que llevan el barco, lo importante es Same".

Sobre el espónsor azulgrana, que soporta un presupuesto próximo a los 400.000 euros como afirmó en su día el expresidente David Aguilar, Roig sostiene que "lo importante no es cómo se llame Same, que se llama como tal, lo que importa es el Eldense, nada más", y subraya en ese sentido: "Same es un empresa española, valenciana, pero sólo debe importar el Eldense".

En el supuesto de que Roig abandone el Eldense "Same estará mientras el club quiera a Same y Same quiera al club, ¿por qué no va a estar? Lo importante es la comunión del espónsor que apoya financieramente y luego el club que es el que recibe esa ayuda y nada más", sentencia Roig.

Cabe recordar que el Eldense vuelve a contar con una junta directiva casi dos años después, ya que durante ese tiempo el club estuvo en manos de tres gestoras diferentes presididas por Germán Torregrosa, Alfonso Ortuño y David Aguilar, respectivamente, ya que desde el 9 de marzo de 2016, fecha en la que dimitió José Luis González como presidente, hasta el pasado 20 de enero en que asumió el mando Roig, el Deportivo no había tenido directivas, sólo tuvo gestoras que no convocaron elecciones.