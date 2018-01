El Elche Viziusport no baja el ritmo

C. V. E.

Las jugadoras del Elche antes de comenzar su partido frente al Leganés C. V. E.

Las chicas del Club Voleibol Elche Viziusport no bajan el ritmo y han sumado una nueva victoria, por un contunde 3-0 (25-16, 25-20 y 25-13), frente al Leganés, que le permite seguir como líderes destacadas del grupo B de la Superliga-2.



Además, el conjunto de Andre Collin tenía cierta ganas de "revancha", ya que el único partido que ha perdido ha sido en los despachos porque las madrileñas reclamaron en el partido de la primera vuelta por la alineación de cuatra extranjeras cuando la norma había cambiado en la presente temporada y el club ilicitano no la conocía.



El choque no tuvo ninguna historia y el Elche dominó de principio a fin el partido. Con este resultado, el equipo de Collin suma 40 puntos y aventaja ya en 9 al segundo clasificado, que es el JS Hotels Ciutat Cide, y en diez al segundo, el Xàtiva Voley.



Por el Elche Vizusport jugaron: Annita del Nero (1), Erika Cano (12), Ismaray Silveira, Raquel Palma (4), Adria Smith (7), Edna Bugmann (17), Claudia Román, Vika Khiiko (4), Mireia Guilabert, Lía Lledó y María Jiménez (3).



En la próxima jornada, las ilicitans volverán a jugar, de nuevo, como locales. Será el sábado, a partir de las siete de la tarde, en el pabellón de La Hoya, frente al Esplugues de Barcelona, que es noveno con 18 puntos.