La directiva del Eldense toma posesión

El economista valenciano José María Roig García se convierte en el presidente número 59 en la historia del Eldense. Fue el único socio del club que presentó su candidatura para dirigir la entidad durante los próximos cuatro años, conforme reflejan los vigentes estatutos del Deportivo. Junto a Roig hay once directivos más, cuyo objetivo prioritario es finalizar la temporada dejando al equipo lo más alto posible.

La junta electoral hizo oficial el sábado la proclamación de Roig como presidente del Eldense al cumplir con los requisitos exigidos. De ese modo, en la tarde del lunes se ha presentado oficialmente la nueva junta directiva, que está compuesta también por el vicepresidente Manuel Torres, el tesorero David González, el secretario David Aguilar, y los vocales Juan Carlos Vidal, Francisco Javier García, Diego Gueren, Rubén Vera. Roque Javier Amat, Daniel Ruiz, Ernesto Rico y Salvador Cambronero.

Cabe recordar que José María Roig fue presentado como representante del espónsor Same el pasado 3 de julio por la gestora que presidía David Aguilar, por lo que necesitaba seis meses como socio del club para poder presentar su candidatura a la presidencia del Eldense, tal y como indican los estatutos, aunque según Roig "no estaba estudiado ni venía en el contrato. No era una estrategia", afirma el nuevo mandatario azulgrana, mientras que sobre la posible conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva en el futuro señala que "se hará cuando el club entienda que es necesario, o por imperativo legal ya que eso supondrá que estamos en Segunda División, pero ahora mismo no es necesario", sentencia.