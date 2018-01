El debut soñado en el profesionalismo de Manuel Peñalver

No pudo debutar de mejor manera el ciclista torrevejene Manuel Peñalver. En la primera etapa argentina de la Vuelta a San Juan, San Juan - Pocito de 148.9 kilómetros, el corredor del Trevigiani Phonix Hemus 1896 fue el primer español entrando en el décimo puesto y subiendo al podio para recoger el maillot verde como el mejor Sub 23. En el esprint ganado por Fernando Gaviria (Quick Step Floors), su ídolo, el joven de 19 años de Torrevieja no tuvo rubor en medirse a algunos de los mejores velocistas del mundo, que hasta ayer solo había visto por televisión.

«Estoy en el cielo, me parece un sueño. En la primera carrera con los profesionales no pensé que ya podría reunir un top ten importante como este. Estoy sin palabras por la felicidad, no me lo creo. Con mis compañeros de equipo nos esforzaremos para defender el maillot de mejor Sub 23. Sin presión, estamos aquí para crecer y ganar experiencia con los mejores ciclistas", señaló emocionado Peñalver.

Hoy se disputará la segunda etapa de esta Vuelta a San Juan, que ayer sufría la baja de Vincenzo Nibali aquejado de un virus. Tendrá 149 kilómetros de recorrido entre Peri Lago y Punta Negra, con una llegada que con toda seguridad será al esprint y en la que Peñalver tratará de dejarse ver de nuevo.

Clasificación-1ª etapa:

1º GAVIRIA, Fernando QUICK STEP FLOORS 3h15´23"

2º BONIFAZIO, Niccolo BAHRAIN – MERIDA 0 6 "

3º PELUCCHI, Matteo BORA – HANSGROHE 0 4 "

4º NIZZOLO, Giacomo TREK – SEGAFREDO 0

5º BELLETTI, Manuel ANDRONI GIOCATTOLI – SIDE 0

6º RICHEZE, Mauro A. A.C.A. VIRGEN DE FATIMA 0

7º LUCERO, Hector M. MUNICIPALIDAD DE POCITO 0

8º RIABUSHENKO, Aleksandr UAE TEAM EMIRATES 0

9º RICHEZE, Maximiliano Ariel QUICK – STEP FLOORS 0

10º PEÑALVER, Manuel TREVIGIANI PHONIX-HEMUS 0