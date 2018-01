21 partidos de castigo para los técnicos de los alevines del Tómbola por los insultos a la árbitra

Doce partidos de suspensión al delegado del equipo cadete del Tómbola y nueve al entrenador del alevín por los graves insultos machistas y gestos hacia la árbitra de 17 años durante el partido del pasado sábado que enfrentó a los alevines del equipo alicantino ante el Racing Akra. Esa ha sido la sanción que la Federación Valenciana de Fútbol ha impuesto a los técnicos del fútbol base tras examinar el acta del encuentro de alevines de fútbol 8.

Al delegado del equipo cadete, I.J.T.G, el castigo ha sido mayor al entender Competición que ha habido «comportamientos y actos de menosprecio por razón de sexo». Así el acta rezaba que «durante todo el partido no ha dejado de dirigirse a mí con insultos vejatorios como '¡Vete a fregar!'; '¡Pero, ¿quieres correr?, que seguro que para ir a cobrar vas corriendo!'; '¡Lo único que haces es tocarte el coño!'; '¡Mujer tenías que ser!'...». Más adelante, la colegiada añade que los insultos del delegado fueron proferidos «con actitud hostil, calentando el partido, que no ayudaban a mi labor, en vez de dar ejemplo». De esta forma, el castigo ha sido de 12 partidos de suspensión de la licencia federativa y 300 euros de multa accesoria de los que sólo deberá abonar 30 (en virtud del artículo 55 del Código Disciplinario).

Por su parte, el entrenador del alevín, J. M. L, ha recibido una sanción de seis partidos y 12 euros por «violencia leve hacia la colegiada», dos por «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros» y de uno por su expulsión directa. La colegiada relató que «durante todo el partido se dirige a mí con faltas de respeto, hasta que en el minuto 60 [cuando el marcador ya señalaba un rotundo 1-9] me dirijo a él para expulsarlo y entra en el terreno de juego de manera agresiva y con los brazos en alto se acerca a mí gritando: 'No me vas a decir lo que tengo que hacer; me voy si me da la puta gana'; 'No deberías estar pitando, no tienes ni puta idea de lo que haces'».

La árbitra especifica que cuando se refiere a «los brazos en alto» quiere decir «de modo amenazante, como si fuera a dar un puñetazo a algo». Y concluye que el entrenador no se fue del campo tras su expulsión y continuó gritando «todo lo dicho anteriormente». La resolución apunta además que el club Tómbola no ha presentado alegaciones el acta del encuentro. «El club no ha aportado, ni propuesto ni practicado prueba alguna de descargo. En ese sentido, las manifestaciones de la colegiada gozan de presunción de veracidad», señala Competición.



Y ahora la demanda judicial

Tras el castigo deportivo a los técnicos del fútbol base, la delegación alicantina de árbitros está dispuesta a llevar hasta las máximas consecuencias estas actitudes en el fútbol formativo y sus abogados están ultimando una demanda judicial. «No se pueden consentir este tipo de actitudes machistas y sexistas y tenemos que erradicar estos comportamientos y apartar a estas personas de los campos de juego porque están trabajando con la educación de los más jóvenes», afirma Antonio Guijarro, delegado del Comité Técnico de Árbitros en Alicante.

Contra la resolución de la Federación cabe interponer recursos ante el Comité de Apelación en el plazo de cinco días.