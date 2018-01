Martín Fiz e Iván Raña alzan el telón en Santa Pola

Martín Fiz e Iván Raña, excampeones del mundo de atletismo y triatlón serán los protagonistas de la 29 edición de la Media Maratón Santa Pola 2018 y así han sido presentados esta tarde por el director de la carrera, José Manuel Albentosa, en la rueda de Prensa que se ha llevado a cabo en la Casa de la Cultura de la villa marinera.

Albentosa ha destacado que "es difícil reunir a dos atletas de la talla de Martín Fiz e Iván Raña, pero hemos tenido la sorpresa de que mañana van a coincidir corriendo por las calles de Santa Pola".

El director de la prueba ha informado de que, hasta el momento, se han inscrito 4.200 corredores. El 55% proceden de la provincia de Alicante, el 20% de Murcia, Albacete y Valencia, mientras que hay 272 atletas locales. Además destacó que en la línea de salida habrá atletas pertenecientes a 30 países y a 600 clubes.

Por su parte, Martín Fiz, excampeón mundial y europeo de maratón y Premio Príncipe de Asturias de los Deportes señaló sentirse "agradecido por la invitación de la organización y porque ya he participado en la media maratón de Santa Pola, una ciudad que respira runner por todos lados". El atleta victoriano ha asegurado que "el circuito me viene bien para la puesta a punto al Maratón de Londres, que se celebrará el próximo 22 de abril y en el que trataré de lograr la sexta victoria de la Liga de Maratones en la que estoy participando".

Por su parte Iván Raña también ultima su preparación para el Triatlón de Hawai y entre risas ha indicado que "trataré de ir controlando a Martín Fiz durante el recorrido. Deseo disfrutar la carrera en una prueba que me han dicho que es muy familiar".

En la presentación también ha intervenido Fermín Ejido, presidente de Triwhite Go For It, empresa que debuta esta año como organizadora de la media santapolera. "Contambos con 600 voluntarios que estarán entre bambalinas para que los corredores se sientan como en casa. Estamos organizando pruebas en Malasia, Rusia, Grecia, Italia, Ucrania, Suiza, México, Tahilandia, Singapur, Costa Rica y Dubai y deseamos que la Media Maratón de Santa Pola sea todo un éxito.

La concejala de Deportes Loli Tomás ha destacado "la importancia de continuar con la media maratón en la que todo el pueblo de Santa Pola se involucra. Hemos hecho un convenio con la empresa Ecoembre para la protección del medio ambiente y por ello habrá contenedores al lado de los avittuallamientos para que los atletas arrojen botellines, esponjas, etc ".

Corredores de élite

Entre los corredores de élite que tomarán la salida el domingo, el dorsal número uno será para Martín Fiz, el dos para Iván Raña y el tres para Julio Rey, actual recordman de España de Maratón, con un tiempo de dos horas y seis minutos.

También participará la palentina campeona de España Ana Isabel Alonso, que ostenta el récord nacional femenino, con dos horas y 26 minutos. Entre los atletas keniatas destacan Joalsh Kiplino y Joseph Kiprono. En caso de batir el récor de la prueba el premio en metálico será de 5.000 euros, tanto en la categoría masculina como femenina y los ganadoras se embolsarán 1.200 euros".

Feria del Corredor

Hoy también se ha inaugurado, en el Castillo Fortaleza de la villa marinera, la Feria del Corredor, en la que los participantes pueden recoger sus dorsales, a la vez que visitan los distintos stands de la marcas deportivas especializadas en atletismo y en el deporte en general.