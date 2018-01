El Eldense busca reaccionar ante el Almazora

El Eldense no puede permitirse más tropiezos si no quiere alejarse en exceso de los puestos de promoción a Segunda B, objetivo prioritario de la entidad azulgrana. Para ello, deberá imponerse el domingo (18 horas) al Almazora, rival a priori asequible para el Deportivo, ya que marcha en la antepenúltima posición de la tabla con 20 puntos.

Pese a ello, el técnico azulgrana Miguel Ángel Mullor es cauto: "El Almazora es un equipo que se repliega bien y se ha reforzado mucho con gente de nivel", señala el preparador onteniense, quien espera que no se repita lo ocurrido la pasada jornada en Paterna: "Lo que pasó allí fue un ultimátum para mucha gente, no podemos dar esa imagen. Les hemos abierto los ojos a los jugadores, porque por supuesto que podemos perder, pero si compiten perderemos menos", afirma Mullor, añadiendo en ese sentido que "con la camiseta no se ganan los partidos, no somos el Madrid. Hay que salir enchufados, como bestias, y recuperar la buena imagen ofrecida frente al Buñol".

Para el choque del domingo, Mullor ya puede contar con el concurso del central mejicano Titino, el lateral izquierdo argentino Mariano Gancedo y el mediocentro argentino Joel Silva. Por otro lado, el Eldense también hace público que ha recibido el transfer del delantero argentino Juan Cruz Jorrín, y sigue a la espera de normalizar la situación del centrocampista mejicano Roberto Cavazos y del atacante argentino Haberkorn, aunque estos tres futbolistas podrían ir cedidos al Almansa, como sucedió en su día con el defensa mejicano El Puma.

Por su parte, el Almazora, que visitará por vez primera al Eldense, cuenta con la baja del central Blay, al que le restan dos de los cuatro partidos de sanción que le impuso el comité tras ser expulsado en el choque del Almazora ante el Villarreal C por morder en el muslo a Dani Villanueva.