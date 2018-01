El Eldense busca lateral al fallar el fichaje de Miguelito

Rotas han quedado las negociaciones entre el Eldense y el Rincón por el traspaso del lateral derecho Miguelito. Como informó ayer este diario, el jugador andaluz viajó el martes a Elda y entrenó el miércoles con el equipo azulgrana pese a no tener la carta de libertad del club malagueño, esperando alcanzar un acuerdo entre ambas entidades.

Sin embargo, Miguelito ha regresado hoy a Málaga: "He dejado un trabajo y a mi familia por fichar por el Eldense y ahora me encuentro esto, no tengo palabras", señala el jugador andaluz, subrayando en ese sentido que "el Rincón me dijo que por dinero no iba a haber ningún problema, pero luego el entrenador del Eldense me ha dicho que les piden por mí una cantidad de 3.000 ó 4.000 euros, y no lo entiendo", sentencia.

Por su parte, fuentes del club malagueño aseguran a este diario que "Miguelito se fue por su cuenta sin permiso y sin decirnos nada. Nosotros no le hemos pedido al Eldense semejante cantidad que dicen, sino 1.512 euros en concepto de los gastos federativos y salariales del jugador, pero el Deportivo no nos ha contestado", afirman.

Tras estos acontecimientos, el Eldense ha anunciado a través de sus redes sociales que "Miguelito finalmente no formará parte de la plantilla por no haber obtenido la carta de libertad del club del que proviene". De ese modo, la gestora deportivista rastrea el mercado para encontrar el lateral derecho que está buscando".