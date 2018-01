Los árbitros de Alicante piden el «máximo castigo» por los insultos machistas a la colegiada

Los exabruptos quedaron reflejados en el acta del encuentro entre alevines ante el Racing Akra.

El comité técnico de árbitros de Alicante está indignado con lo que sucedió el pasado sábado en el partido de fútbol 8 de alevines entre el Tómbola Athletic Club y el Racing Akra y la redacción del acta por parte de la colegiada de 17 años que dirigió el encuentro disputado en las instalaciones municipales que utiliza habitualmente el Tómbola en el norte de la ciudad de Alicante.

Ante la gravedad de los insultos machistas que recibió, la colegiada puso el caso en manos de los servicios jurídicos del Comité de Árbitros para presentar una denuncia en los tribunales «por comportamientos machistas y sexistas y por ofender a la integridad y la dignidad personal» contra el delegado del cadete del Tómbola AC A, I. J. T. G., y contra el entrenador del equipo alevín del mismo club, J. M. L. S.

En las próximas horas el Comité de Competición dará a conocer el castigo que recibirán los denunciados y que podría ser de más de tres meses de suspensión. «¡Mujer tenías que ser!», «¡Vete a fregar!», «¡Lo único que haces es tocarte el coño!»... Son varias de las expresiones reflejadas en el acta del partido y que han causado la indignación absoluta del comité técnico de árbitros. Ayer mismo este organismo formalizó la demanda para que los servicios jurídicos la presenten en el juzgado cuanto antes.

Antonio Guijarro, delegado del Comité Técnico de árbitros en Alicante, dejó claro ayer su enfado por las escenas de violencia que siguen viéndose en fútbol formativo y pidió el «máximo castigo». «Hay que apartar de los campos de fútbol formativo a toda la gente que genera violencia», afirma Guijarro, que asegura que «siempre estamos peleando contra los mismos en partidos de niños, que suelen ser los padres o los entrenadores». «Ahora estamos trabajando mucho con las chicas por la gran implicación de Iberdrola y no puede ser que un energúmeno le quite la ilusión a la gente», prosigue el delegado de los árbitros de Alicante. «La colegiada que pitó el otro día solo llevaba tres meses en el arbitraje y tras el incidente estaba nerviosa y con mucha ansiedad. No hay derecho a eso», apuntó Guijarro, indignado con los hecho que reflejó en el acta la colegiada alicantina.

Además, representantes del Racing Akra condenaron ayer los insultos a la árbitra en un partido que acabó 1-9. «El resultado es lo de menos, pero parece claro que la árbitra poco tuvo que ver en el resultado», afirma Guijarro.

La tensión que se vivió durante estos instantes obligó al árbitro del partido que se disputaba en la otra mitad del campo de Tómbola a interrumpir el juego para acudir en auxilio de la colegiada, según precisa el comité arbitral.

En cuanto al entrenador del alevín A del Tómbola, J. M. L., la colegiada relató en el acta que «durante todo el partido se dirige a mí con faltas de respeto, hasta que en el minuto 60 me dirijo a él para expulsarlo y entra en el terreno de juego de manera agresiva y con los brazos en alto se acerca a mí gritando: 'No me vas a decir lo que tengo que hacer; me voy si me da la puta gana'.