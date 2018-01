Una árbitra de 17 años denuncia graves insultos machistas en un partido de alevines en Alicante

Refleja en el acta expresiones vejatorias como «Mujer tenías que ser» y «Vete a fregar»

«¡Mujer tenías que ser!», «¡Vete a fregar!», «¡Lo único que haces es tocarte el coño!»... Son varias de las expresiones reflejadas en el acta del partido de fútbol 8 de alevines entre el Tómbola Athletic Club y el Racing Akra por parte de la colegiada de 17 años que dirigió el encuentro disputado el pasado domingo en las instalaciones municipales que utiliza habitualmente el primero de esos dos equipos en el norte de la ciudad de Alicante.

Ante la gravedad de los insultos y expresiones «vejatorias», la colegiada ha puesto el caso en manos de los servicios jurídicos del Comité de Árbitros para presentar una denuncia en los tribunales «por comportamientos machistas y sexistas y por ofender a la integridad y la dignidad personal» contra el delegado del cadete del Tómbola AC A, I. J. T. G., y contra el entrenador del equipo alevín del mismo club, J. M. L. S.

La denuncia judicial se presentará en paralelo al procedimiento sancionador que abrirá de oficio el Comité de Competición de la Federación Valenciana de Fútbol. «Son intolerables este tipo de actitudes machistas y sexistas y tenemos que erradicar estos comportamientos y apartar a estas personas de los campos de juego», explicó ayer José Antonio Guijarro, delegado del Comité de Árbitros en Alicante. «Máxime cuando se trata de un partido de alevines y de fútbol formativo, en el que se supone que tenemos que inculcar valores sociales y deportivos a niños de nueve años», añadió.

Los hechos denunciados ocurrieron poco después del mediodía del pasado domingo en la jornada 12ª del Campeonato Provincial Alevín de primer año entre el equipo A del Tómbola Athletic Club y el B del CF Racing Akra de Alicante en el campo 1 de las instalaciones municipales del barrio de Tómbola. No había demasiada igualdad ni emoción en el choque (que acabó con un resultado de 1-9), pero ello no fue óbice para que los dos responsables del equipo local denunciados mantuvieran una actitud «hostil y amenazante» contra la colegiada, según se refleja en el acta, a la que ha tenido acceso este diario.

Así, el apartado 5 de incidencias del documento arbitral refleja textualmente que «I. J. T. G., con ficha de delegado del cadete del Tómbola A, durante todo el partido no ha dejado de dirigirse a mí con insultos vejatorios como '¡Vete a fregar!'; '¡Pero, ¿quieres correr?, que seguro que para ir a cobrar vas corriendo!'; '¡Lo único que haces es tocarte el coño!'; '¡Mujer tenías que ser!'...». Más adelante, la colegiada añade que los insultos del delegado fueron proferidos «con actitud hostil, calentando el partido, que no ayudaban a mi labor, en vez de dar ejemplo».

En cuanto al entrenador del alevín A del Tómbola, J. M. L., la colegiada relata que «durante todo el partido se dirige a mí con faltas de respeto, hasta que en el minuto 60 [cuando el marcador ya señalaba un rotundo 1-9] me dirijo a él para expulsarlo y entra en el terreno de juego de manera agresiva y con los brazos en alto se acerca a mí gritando: 'No me vas a decir lo que tengo que hacer; me voy si me da la puta gana'; 'No deberías estar pitando, no tienes ni puta idea de lo que haces'».

La árbitra especifica que cuando se refiere a «los brazos en alto» quiere decir «de modo amenazante, como si fuera a dar un puñetazo a algo». Y concluye que el entrenador no se fue del campo tras su expulsión y continuó gritando «todo lo dicho anteriormente».

La tensión que se vivió durante estos instantes obligó al árbitro del partido que se disputaba en la otra mitad del campo de Tómbola a interrumpir el juego para acudir en auxilio de la colegiada, según precisa el comité arbitral.