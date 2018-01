El SHK Scallywag sigue lanzado a por su primera victoria

A punto de rebasar la psicológica barrera de las 1.000 millas hasta la meta, el equipo Sun Hung Kai / Scallywag no muestra signos de ceder su tanto rotundo como sorprendente dominio en la etapa 4. Empeñados en llegar a su puerto de origen, Hong Kong, como héroes, los tripulantes del Scallywag mantienen una cómoda ventaja de 73 millas sobre su rival más cercanos, el Vestas 11th Hour Racing, mientras la acción alcanza su punto álgido. Los siete equipos que componen la flota cumplieron dos semanas en el mar desde que salieron de Melbourne envueltos por unas condiciones óptimas: los vientos alisios del noreste continúan disparándoles hacia la llegada.

En el parte de posiciones de las 1300 UTC, el Scallywag avanzaba a más de 20 nudos de velocidad de barco, más de dos nudos más rápido que cualquier otro equipo; el único que no perdió millas ante Scallywag en las seis horas previas al parte de posiciones fue el Dongfeng Race Team, que logró recuperar media milla. "Es una experiencia nueva para nosotros, pero es una buena experiencia", dijo el patrón del Scallywag, Dave Witt. "Solo nos quedan 1.300 millas por recorrer, así que nos vemos bien. Estamos en una posición bastante sólida, y vamos a seguir adelante. El patrón climático nos conviene, pero los otros van a quedarse fuera. Espero que ampliemos nuestra ventaja".

Witt, que se caracteriza por sus contundentes manifestaciones, reveló que la principal amenaza para su inminente victoria no era de las otras tripulaciones, sino de la meteorología. Su tripulación se enfrenta actualmente a olas de hasta cuatro metros, con velocidades de barco de más de 20 nudos. "Ahora se trata de acabar sin romper el barco", agregó. "Siempre que podamos mantener el barco en una sola pieza, vamos a tener una buena ventaja en Hong Kong. Estamos deseando que llegue".



El Mapfre, quinto

Más de 100 millas por detrás, el Mapfre perseguía consolidar su quinto puesto, conscientes del ataque de Turn the Tide on Plastic y Team Brunel en sexto y séptimo, aunque Xabi Fernández no descartaba dar un hachazo si las condiciones se lo permitían. "Tenemos la esperanza de coger a algún barco", afirmaba. Mientras Scallywag aprovecha al máximo un viento continuo, en la parte posterior de la flota está cayendo hasta los 14 nudos, lo que dificulta aún más cualquier esperanza de ponerse al día con el grupo de arriba. La última ETA (hora estimada de llegada) predice que Scallywag llegará a primera hora de la tarde del viernes (UTC).