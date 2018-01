El Mapfre `vuela´ en el Pacífico rumbo a Hong Kong

Dos semanas después de la salida de la cuarta etapa en Melbourne (Australia), la flota de la Volvo Ocean Race avanza a toda velocidad con el impulso de los vientos Alisios hacia Hong Kong, que está ya a poco más de 1.700 millas. El Mapfre, quinto en la clasificación por detrás del Dongfeng, está aprovechando al máximo las buenas condiciones reinantes en la recta final para avanzar lo más rápido posible, y lo cierto es que en las últimas 24 horas los de Xabi Fernández ya han conseguido recortar unas 36 millas con respecto a los de Charles Caudrelier, que son a día de hoy sus rivales más próximos de entre los cuatro barcos de cabeza.

Aunque la distancia que les separa con el grupo de delante continúa siendo amplia, la tripulación comandada por el bimedallista olímpico vasco tiene claro que continuará luchando hasta el final. Ganas y constancia no le faltan al equipo, y es que tal y como afirmaba Xabi en su último email desde a bordo "sabemos que nuestras posibilidades no son altas para alcanzar a los barcos de delante, pero el ánimo es bueno a bordo. Seguimos empujando el barco tanto como podemos y esperando que las condiciones nos abran una oportunidad en el futuro".

Con vientos de más de 20 nudos de intensidad y a una velocidad media de entre 18 y 20 nudos, Filipinas es el próximo punto de referencia de la flota. Todo apunta a que las condiciones se endurecerán todavía más a medida que los siete barcos en liza se aproximen al archipiélago, con una gran actividad de nubes prevista que podría desencadenar en nuevos chubascos con rachas de más de 30 nudos. No será fácil, pero a bordo del Mapfre tienen claro que aprovecharán cada oportunidad que se presente para tratar de recortar millas y continuar ampliando las distancias con sus perseguidores, Turn The Tide On Plastic y Team Brunel, que están a 45 y 53 millas respectivamente del barco español.

Por delante, Scallywag continúa firme en el liderato con más de 70 millas de ventaja, mientras que el grupo formado por Vestas 11th Hour Racing, AkzoNobel y Dongfeng no ha dejado de alternarse la segunda, tercera y cuarta posición durante las últimas 24 horas. Los de Charles Caudrelier son ahora el rival más próximo al Mapfre en la cuarta posición y a 81,3 millas.

Tal y como ha confirmado el patrón vasco durante estos últimos días, las opciones para alcanzar al grupo de cabeza en esta recta final de etapa no son demasiado altas, pero esto no ha desanimado al equipo. "Estoy seguro de que esta etapa nos hará más fuertes para el futuro y aprenderemos de los errores que hemos cometido", sentencia Xabi.

En cualquier caso, todo dependerá de cómo evolucionen los partes meteorológicos en los próximos días y habrá que esperar para saber cuáles son las opciones con las que cuenta el Mapfre en esta recta final del recorrido.