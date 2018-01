Carlos Sainz, penalizado con diez minutos por un incidente con un quad

La organización del Rally Dakar 2018 ha penalizado este lunes al piloto español Carlos Sainz (Peugeot) con diez minutos de sanción por colisionar supuestamente con el piloto holandés de quads Kees Koolen en la séptima etapa y no socorrerle, después de la denuncia presentada por el neerlandés.

Koolen, cofundador de la web de viajes booking.com, interpuso una queja ante la organización, que en esta jornada suspendida llamó a declarar al francés Stéphane Peterhansel (Peugeot), el saudí Yazeed Al Rajhi (Mini) y a Sainz como posibles causantes del incidente. El holandés afirmó que un vehículo le había atropellado y que, posteriormente, dos no le habían prestado auxilio.

"En otras ocasiones puedes tener dudas, pero yo no toqué a ningún quad. Es más, en este caso de haber un error habría sido suyo, porque pierde el control del quad y yo lo que sé es que le pude evitar", explicó Sainz tras declarar ante los comisarios del 'raid'.

El madrileño afirmó que su coche no tiene "ningún impacto", lo que demuestra que no chocó con nada. "Veo que el quad me ve, se sale de la pista, en ese momento acelero. Cuando se sale de la pista pierde el control, se vuelve a meter en la pista; le esquivé de milagro y le pasé muy cerca, pero no le toqué", manifestó, asegurando que si hubiese notado que le daba "por supuesto" que habría parado.

De esta forma, aplicada la penalización, Sainz continúa liderando el 'raid' en la categoría de coches, aunque ahora la ventaja es de 56:37 sobre el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) y de 1:03:42 sobre el francés Stéphane Peterhansel (Peugeot).

Su hijo, el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault), se mostró muy disgustado tras hacerse oficial la sanción "El Dakar y sus cosas... Vergüenza debería darles penalizar a Carlos Sainz por salvar un accidente que era culpa del quad que vuelve a la pista sin control y evita. Si le hubiese tocado lo mas mínimo a 150kph ese quad tendría algún rasguño, digo yo. Pero no. Incomprensible", escribió en la red social Twitter.