Amores gana el Campeonato de España de Omnium

El ciclistas noveldense Julio Alberto Amores se ha proclamado este pasado fin de semana, en el velódromo de Galapagar, campeón de España de Omnium tras sumar 157 puntos. La plata fue para Eloy Teruel, 139; e Illart Zuazubiskar, con 120 puntos, se colgó el bronce. El alicantino, lastrado por no haber podio pasar de la décima plaza en eliminación, comenzó sexto. Pero en la prueba final, y la más decisiva, la puntuación, donde se parte con los puntos acumulados en las tres competiciones previas, Amores cogió dos vueltas al pelotón y sumar 40 puntos que le permitían coger las riendas del Campeonato de España, que ya no soltó en el tramo final gracias a una extraordinaria defensa. "Es una recompensa al trabajo y al sacrificio que he asumido tiempo atrás después de una temporada donde no me habían salido muy bien las cosas. Esta victoria es un buen camino sobre el que he de seguir para hacer un buen año", comentaba el ciclista valenciano en referencia a su título nacional en la página web de la RFEC.

Amores correra, que acaba de fichar por el Vitus Procycling Team, compitirá el próximo fin de semana, representando a España, en Minks, en la Copa del Mundo de Pista.