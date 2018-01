Los Sharks se estrenan con derrota ante los Murcia Cobras

La LNFA Serie A ya ha comenzado. El sábado se celebraron los dos primeros encuentros con victorias para Gijón Mariners, LG Oled Las Rozas Black Demons y Murcia Cobras.

Alicante Sharks se estrenó con derrota contra Murcia Cobras, en el grupo B,. Los murcianos se impusierón con claridad al equipo alicantino (53-0). El equipo dirigido por el norteamericano Michael Trainor cometió muchos errores, en su primer partido de liga, tanto en los bloqueos de las líneas como en las secundarias que le llevaron a acabar con el marcador a 0. Trainor confía en el trabajo que esta realizando su nueva plantilla, con la mitad de jugadores rockies de primer año, que mejorara tras esta primera prueba de fuego contra el que parece sera el equipo más fuerte de grupo B.



Murcia Cobras puso a prueba a su QB norteamericano Jordan Perry, uno de los nuevos fichajes del equipo murciano, que anotó 2 "touchdowns". También hizo doblete Alberto del Cerro, con dos anotaciones.

En Gijón, en partido correspondiente al grupo C, Mariners venció 40-13 a Santurtzi Coyotes. El QB Marcos Martínez, con 4 pases de touchdown, comandó la victoria de los asturianos, donde también brillaron los receptores Hilario Lantarón (3 "touchdowns" -2 de recepción y uno de retorno) y Raúl García Caldero (2) y el corredor Javi Castañón (1).

En Las Rozas, también en el grupo C, debut en la máxima categoría de los gallegos Santiago Black Ravens, que cayeron ante LG Oled Las Rozas Black Demons (46-0). El corredor Marcos de la Mata (3 "touchdowns") y el receptor norteamericano Timothy Crenshaw (2) destacaron en el triunfo de los roceños.

Valencia Firebats logro la única victoria vicitante, Nayim Mohamed destacó por parte de los Firebats (Oscar Quetglas)

Los choques Coslada Camioneros-Granada Lions y Mallorca Voltors-Valencia Firebats completaron hoy domingo la primera jornada de la Serie A de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA).

En el grupo A, Valencia Firebats ha conseguido la única victoria a domicilio de la jornada inaugural, imponiéndose en campo de Mallorca Voltors por 0-18 en un disputado encuentro.

El QB norteamericano de Firebats Justin Sottilare, ha dirigido la victoria con 212 yardas de pase y dos pases de "touchdown" a Alejandro Silvestre y Javier Martínez. Nayim Mohamed también ha sido clave para los valencianos, anotando otro TD de carrera y sumando 94 yardas terrestres. Voltors, con el debut del QB Craig Coffman, ha plantado cara, pero no ha conseguido el ansiado triunfo en su regreso a la Serie A.

En Coslada, en el grupo B, Camioneros ha sumado su primera victoria frente a Granada Lions (38-0). Un 17-0 en el primer cuarto ha marcado el partido. Los madrileños han sumado hasta cinco "touchdowns" de pase (tres de Óscar de Luna y dos de Roberto Jiménez, QB´s del equipo de Coslada). Además, la defensa ha forzado dos "safety", sumando 4 puntos. Jorge Francisco Torrero, Juan Carlos González, Víctor Martín, Alberto Egea y Luis Matesanz han sido los anotadores de Camioneros. Granada Lions ha intentado en todo momento perforar la defensa madrileña, sin conseguir su objetivo.

En la categoría femenina, las alicantinas consiguieron su segunda victoria en la liga valenciana contra el equipo de Barbera Rockies. Sharks se impusieron con claridad por 46-12 las anunotadoras de los "touchdowns" fueron de Tati, Viqui, Moni y Alex.