Alicante copa los oros del autonómico de remoergómetro

El pabellón del Raval de Gandia ha sido escenario del Campeonato Autonómico de Remoergómetro. Más de 240 deportistas se han enfrentado a una de las pruebas más duras de la temporada. El Real Club de Regatas de Alicante ha sabido imponerse al resto de clubes tras conseguir el oro en ocho de las dieciséis categorías que optaban al título autonómico.

El campeonato ha comenzado a las 10.00 horas con el grueso de la jornada, las competiciones de las categorías inferiores. Los alevines abrían la competición demostrando que el nivel deportivo no está reñido con la edad. Tanto chicos como chicas han sabido mantener la concentración durante los 500 metros de la prueba, todos ellos tratando de bajar sus marcas personales. Finalmente, los títulos autonómicos eran para Héctor Corral, del Real Club Regatas Alicante y Belén Hernández del Real Club Náutico de Torrevieja.

Con la categoría infantil pasaba lo mismo que con los alevines con el aliciente de que la mayoría de ellos no se enfrentaban a su primera regata. Esto les ha dado la seguridad necesaria para centrar todos sus esfuerzos en la prueba. Arturo Ortuño y Alejandra Rumbeu, ambos del Real Club del Regatas de Alicante han sido los vencedores en esta categoría.

Como viene siendo habitual, la categoría cadete masculino ha sido la más numerosa con un total de 47 remeros. La experiencia es un grado y eso ha quedado claro tanto en las mangas de chicos como en las de chicas. Las horas de entrenamiento han quedado patentes en el esfuerzo realizado durante los 1500 metros de prueba. Una lucha contra ellos mismos que se ha librado con la victoria de Guillermo Tomé y Alejandra Juan, del Real Club Regatas de Alicante.

La competición también ha contado con la participación de dos deportistas en la modalidad de remo adaptado. Con su actuación en el campeonato, ambos han sabido dar una lección a los allí presentes demostrando que con esfuerzo todo es posible.

Las categorías alevín, infantil y cadete concluían la competición con las diferentes regatas de relevos entre equipos. La verdadera emoción se vivía durante estos momentos de la jornada ya que a la ansiedad de los equipos por lograr un metal, había que sumarle los ánimos que sus seguidores les transmitían desde las gradas. Por lo que respecta a los títulos, Regatas Alicante lo conseguía en infantil masculino y cadete femenino y Náutico Torrevieja hacia lo propio en cadete masculino.

Pasadas las 14.00 horas llegaba el turno del resto de categorías. Los juveniles masculinos eran otra de las categorías con mayor participación con un total de 28 remeros. En el caso de las chicas, la competición se ha disputado entre ocho participantes. Durante las diferentes mangas se ha podido ver 2000 metros de técnica y concentración que han concluido con la victoria de Álvaro Navarro, del Regatas de Alicante en masculino y Carmen Vila, del Náutico de Torrevieja en femenino.

La categoría veterana ha sido la más floja en participación. Sin embargo, eso no ha sido motivo de desilusión para los remeros participantes. Daniel Tadeo conseguía el oro, pero al no formar parte de la Federación, el título autonómico ha sido para Miguel Vela, del Cía Gandía. Por lo que respecta a las chicas, la victoria ha sido para Cristina Gandía pero en el caso de las féminas, las participantes no optaban a campeonato autonómico.

Los absolutos han sido los encargados de proseguir la prueba. En el caso de los chicos, Ander Martin se ha estrenado en esta categoría por todo lo alto al concluir los 2000 metros en 6:18,9 minutos, 9 segundos por debajo del segundo clasificado. En el caso de las chicas, la competición ha estado más reñida y las remeras han tenido que pelear cada metro si querían lograr el oro, metal que finalmente conquistaba la remera del Náutico de Campello, Paula Caba.

Los relevos de las categorías juveniles y absolutos han puesto el broche final a la competición. El equipo A de la Universidad de Alicante y el Náutico de Campello han sido los ganadores en masculino y femenino respectivamente.

El campeonato autonómico de remoergómetro ha sido el encargado de inaugurar las competiciones en 2018. Además, la prueba ha superado el nivel y la participación de los últimos años, un símbolo más que significativo para tomar conciencia de la evolución y el nivel que está adquiriendo el remo en la Comunidad Valenciana.