José Emilio Galiana: «Si en mí estuviera el problema, daría un paso al lado»

La visita al estadio Rico Pérez es más especial si cabe para el entrenador del Alcoyano, Galiana, en la cuerda floja tras encadenar seis jornadas consecutivas sin ganar y sin marcar. «Voy a ser sincero. Si en mí estuviera el problema y la solución, como soy honesto, daría un paso al lado. Con seis partidos sin meter un gol el responsable soy yo. Me dedico a buscar soluciones. Hemos puesto el foco en cómo ganar al Hércules y sólo pienso en eso y en hacer un partidazo. Si no me estaría equivocando y faltando el respeto a mí mismo y a mis futbolistas por no disfrutar de este momento», explicó en su comparecencia previa al derbi.

El Deportivo quiere repetir el patrón que le condujo a imponerse en el Martínez Valero, aunque con matices. «Es otro partido, otra historia porque a Elche llegamos con once futbolistas disponibles. No tiene nada que ver el perfil de los jugadores de un sitio u otro». El preparador murciano, excesivamente reservado, no aclaró si optará por el habitual 4-4-2 o por presentar un «once» sin delantero de referencia. «Estamos viendo diferentes opciones y lo hemos trabajado. A ver por dónde nos decidimos». También se fue por las ramas a la hora de revelar el sustituto en el lateral zurdo del lesionado Navarro. «Es verdad que es un futbolista importante, sin duda. Sé que el que salga lo hará francamente bien, no estoy para nada intranquilo».

Galiana volvió a incidir en lo injusto que está siendo el fútbol con su equipo durante las últimas semanas, fundamentalmente por la carencia de efectividad. «Le damos mil vueltas, vemos los partidos y vemos que el funcionamiento general del equipo es bueno. Somos el quinto equipo con menos goles en contra y de los que más pisa el área rival. Por una razón u otra, esos tres goles que nos han castigado dos eran evitables. Nosotros podíamos haber metido tranquilamente cuatro y estaríamos hablando de otra cosa. No entiendo otro método que no sea seguir y volver a creer».

Con respecto al rival de mañana se deshizo en elogios argumentando que «decir Hércules es suficiente. Es un equipo de los cinco o seis más importantes de la Segunda B. Ha jugado varios partidos 4-1-4-1 y 4-4-2 presentado distintas estructuras. No sé lo que nos va a hacer. Creo que jugando en su casa nos van a apretar la salida porque ya lo hicieron en Olot. Nos van a exigir mucho. Sin balón tenemos que tener el mismo orden que cuando jugamos contra el Elche. Estoy tranquilo porque el Alcoyano es un equipo disciplinado, que se ordena, tiene sacrificio y voluntad. El Hércules sufre sin balón y vamos a intentar estar acertados y ser nosotros los que controlemos el juego».

Por último, se refirió a la reciente salida del extremo navarro José García al Extremadura. «No estamos pensando en el recambio individual. En la plantilla hay calidad suficiente para contrarrestarlo. Estoy contento con lo que tengo», sentenció Galiana.