Eldin: «Hacía dos años que no tenía unas sensaciones tan buenas»

Eldin Hadzic, primer fichaje del Alcoyano en el mercado invernal, vuelve a estar listo para competir 7 meses después. Plenamente restablecido de la lesión en el tendón rotuliano, mañana formará parte de la relación de convocados que tratará de asaltar de nuevo el Rico Pérez. «Hacía tiempo que no tenía estas sensaciones tan buenas. He pasado un momento muy duro en mi carrera teniendo que estar parado por una lesión que ha sido un quebradero de cabeza. Hasta hace dos años no tenía estas sensaciones. Si el míster decide contar conmigo estoy a su disposición», dijo en el acto de presentación celebrado en la sede de Unión Alcoyana, patrocinador principal del Deportivo.

La de mañana también es una cita relevante para el delantero por la identidad del rival, un club clave en su formación como futbolista. «He sido jugador del Hércules dos temporadas, fui muy feliz. Le agradezco mucho todo lo que ha aportado en mi vida. Ahora estoy en el Alcoyano y vamos a ir a intentar traernos los tres puntos pensando en nosotros. Si damos la buena versión podemos ganar, sabiendo que es un campo muy difícil».

Eldin se refirió, por último, a las posibilidades del equipo de Galiana en la recién estrenada segunda vuelta. «Hay que ir partido a partido. Si hacemos las cosas bien con la mentalidad de siempre y un poco de suerte al final miraremos la clasificación y estaremos donde nos merecemos. Personalmente, vengo con la intención de ayudar y defender a muerte esta camiseta», concluyó.