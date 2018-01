Todos contra Felipe Orts. Así se podría titular la película del Campeonato de España de Ciclocross Loterías que se disputa el domingo, a partir de las 13.15 horas, en Legazpi. La carrera, que se podrá seguir en directo a través de Streaming por CiclismoTV y la Liga4sports, contará con el ciclista de La Vila como gran favorito después de conseguir esta campaña diez triunfos y la victoria en la Copa de España. Tendrá que superar a su compañero de equipo Ismael Esteban, además de a Aitor Hernández, segundo clasificado en la Copa, a Kevin Suárez y a Javier Ruíz de Larrinaga.

El corredor del Ginestar Delikia Sport busca su cuarto triunfo de campeón de España. Lo fue una vez en juveniles, dos en sub 23 y, ahora, toca en la categoría absoluta. "La temporada, hasta el momento está siendo muy buena y estoy muy contento. El Campeonato de España es una carrera muy especial y puede pasar de todo porque te la juegas en un día. Me gustan más circuitos que sean rápidos y técnicos, pero ya he demostrado en las últimas pruebas que también puedo ser competitivo en trazados embarrados como este donde suelen ganar los más fuertes y yo me encuentro bien. Solo espero que salga un día normal y que no haya averías ni incidentes. Estoy ilusionado", señala Orts antes de reconocer que todavía no ha visto el circuito.

Enrique Vizcay, presidente del Telleriarteko Txirrindulari Elkartea, club organizador, afirma en la web de la RFEC que el trazado sobre el que se desarrollará la competición "es muy completo: tiene subidas, zonas muy explosivas, otras de bajada y muy técnicas, así como algunos tramos para recuperar". Vizcay predice que los participantes encontrarán a lo largo del fin de semana un circuito exigente pues "estos días hemos tenido hasta 15 centímetros de nieve y junto a las lluvias, provocarán que el circuito este bastante embarrado, que vayan a tener que patear, aunque la mayoría del circuito será ciclable".