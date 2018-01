Sergio Torres debutará en el campo profesional en el Tarteletto-Isorex del Bélgica

El ciclistas de Gata Gorgos, Sergio Torres, va a dar el salto al profesionalismo de la mano del equipo belga , de la categoría Continental, Tarteletto-Isorex. Peter Bauwens, su director, ha apostado por él tras verlo competir durante un año en amateur en el Asfra Racing Team belga. Con Torres son ya siete los corredores alicantinos que van a competir en el élite en 2018. A los recién llegados Manuel Peñalver y Sergio Torres hay que unir a Rafa Valls, Rubén Plaza, Raúl Alarcón, Antonio Molina y Julio Alberto Amores.

Sergio Torres compitió en el Mutua Levante y aconsejado por gente relacionada con el ciclismo "la temporada pasada me marche al equipo Asfra Racing Team para corredores en la categoría amateur. La forma de correr de allí y el hecho de que no haya montaña me favorecía y decidí jugármela. Fue duro estar seis meses lejos de casa, pero conseguí mi objetivo. Tengo que agradecer a mis directores Assézat Luc y Patrick de Buysscher y a todo el entorno del equipo el trato recibido y el poder haber seguido mi proyección como ciclista. Allí he podido correr clásicas y carreras en las que me he dado a conocer y que me han dado el billete a dar el salto al profesionalismo".

Consiguió entrar en muchas carreras entre los diez primeros, estuvo escapadado en una prueba profesional disputada en Geraardsbergen, donde fue cogido muy cerca de meta y no olvidará nunca su triunfo en Bottelare. Entró en solitario junto a su gran amigo Ylber Sefa. "Fue algo impresionante. Nunca lo olvidaré, Tuvimos tiempo hasta para celebrarlo porque el tercero iba a más de 30 segundos", afirma Sergio Torres.

El ciclista alicantino se concentrará durante una semana, a partir del 26 de enero, en Mojácar con su nuevo equipo y después tendrá lugar la presentación en Bélgica. El 26 tiene prevista su primera carrera, la del debut. "Estoy como loco porque comience todo", sentencia.