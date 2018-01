La salida de Jose García debilita al Alcoyano

Lo que venía siendo un secreto a voces ha terminado por confirmarse. Jose García ha dejado de pertenecer a la disciplina del Alcoyano para poner rumbo al Extremadura, club del grupo IV de Segunda B que ha roto el mercado invernal primero con el fichaje del goleador del Cornellà Enric Gallego y ahora con el del talentoso delantero. Con todo, el Deportivo no percibirá ni de lejos la cantidad desembolsada por el pichichi del grupo III. Fuentes cercanas a la operación han confirmado a este diario que el acuerdo se ha cerrado aproximadamente por el 10% de la cláusula de rescisión, fijada hace año y medio en 500.000 euros. Jose García coincidirá en Almendralejo con el mediocentro Fran Miranda con quien compartió vestuario el curso anterior.

La salida del extremo ha debilitado momentáneamente el plantel de Galiana, en una delicada situación tras seis jornadas consecutivas sin ganar y sin marcar. El navarro había sido titular en 13 ocasiones, incluyendo el duelo copero de Olot, erigiéndose en el segundo máximo realizador del equipo con 3 dianas. Su condición de sub'23 complica más si cabe a la comisión deportiva la misión de equilibrar la plantilla en el mercado invernal.

Jose García llegó al Deportivo en el verano de 2016, justo el día de la presentación oficial, proveniente de Osasuna. No olvida la oportunidad de volver a sentirse futbolista en El Collao, según admitió a través de las redes sociales. «Me voy contento porque vine en una situación personal complicada y desde el principio me acogieron con mucho cariño, mucho respeto y siempre han estado encima de mí. Le debo prácticamente todo al Alcoyano por como viene. Tampoco quiero olvidarme del míster y cuerpo técnico de la temporada pasada que me arropo mucho, así como también a los compañeros que tuvieron un trato excelente con un jugador joven que salía de casa por primera vez», explicó Jose García que se despidió asimismo de la afición. «Le doy las gracias porque personalmente me animaron mucho. El año pasado estuvieron a muerte con el equipo y si que es verdad que este año las victorias no llegan y son exigentes, pero eso es bueno. Que tengan paciencia y que animen como ellos saben», concluyó.

Al cierre de esta edición, el Alcoyano no había confirmado el alta federativa de Mario Arques y el exherculano Eldin Hadzic. Ambos se entrenan con el grupo y Galiana quiere tenerlos disponibles para afrontar el derbi provincial del Rico Pérez el próximo domingo a las 18.00.