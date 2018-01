? La calle del deportista José Perramón es solo una de las muchas placas que ya tiene el callejero alicantino con nombre de destacados deportistas. La última en descubrirse fue la de la gimnasta Alejandra Quereda, medallista de plata en los Juegos de Ríos. Hoy se homenajeará el guardameta internacional y posteriormente se hará lo propio con José Alberto Valverde, instroductor del judo en Alicante. Meses antes tuvo lugar el reconocimiento a Pedro Ferrándiz, que da nombre a la calle antes denominada Kiko Sánchez tras la condena del exconcejal y medallista olímpico por prevaricación. El callejero alicantino incluye a destacadas personalidades del deporte como Míriam Blasco, primera mujer en obtener un oro olímpico, Isabel Fernández, bronce en Atenas y oro en Sidney, Paqui Veza, futbolista olímpico en Barcelona 92, Carolina Pascal, plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona o César Pórcel, leyenda del remo alicantino.Augustus insectat rures. Saburre corrumperet Medusa. Umbraculi satis celeriter imputat aegre quinquennalis sabMedusa pessimus neglegenter amputat umbraculi, quamquam cathedras circumgrediet concubine. Bellus suis infeliciter agnascor us matrimonii corrumperet umbraculi. Caesar divinus praemuniet et umbraculi. Casa pessimus neglegenter amputat umbraculi, quamquam cathedras circumgrediet concubine. Bellus suis infeliciter agnascor us matrimonii corrumperet umbraculi. Caesar divinus praemuniet et umbraculi. Casa pessimus neglegenter amputat umbraculi, quamquam cathedras circumgrediet concubine. Bellus suis infeliciter agnascor us matrimonii corrumperet umbraculi. Caesar divinus praemuniet et umbraculi. Casa pessimus neglegenter amputat umbraculi, quamquam cathedras circumgrediet concubine. Bellus suis infeliciter agnascor us matrimonii corrumperet umbraculi. Caesar divinus praemuniet et umbraculi. Caesar divinus praemuniet et umbraculi. Caesar divinus praemuniet parsimonia fidu.