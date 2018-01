Álvaro Lobo: «A veces me han dado ganas de olvidarme del esguince y saltar a la pista»

No quiere recordar los dos tiros libres que falló en Albacete y que dejó al equipo sin jugar la Copa.

Una inoportuna rotura de ligamentos de uno de sus tobillos le apartó de las pistas cuando estaba en un momento dulce y era uno de los pilares básicos del HLA Alicante. Regresó en Albacete, un partido de ingrato recuerdo para el escolta madrileño, pero no debió hacerlo. Su lesión no estaba totalmente curada, falló dos tiros libres decisivos, el equipo perdió y se quedó fuera de la Copa de la LEB Plata.

Ante el Canoe (viernes, 20.45 horas en el Pedro Ferrándiz) ya debe estar al cien por cien...

Para este partido ya estaré bien. Ayer hice el primer entrenamiento de la semana y ya tengo ganas de volver a sentirme jugador. Regresar en Albacete fue contraproducente para todos pero ahora ya tengo otras sensaciones mucho mejores.

¿Cómo recuerda esos dos tiros libres que pudo dar al HLA Alicante su participación en la Copa?

Lo recuerdo como muy desagradable. Se fueron acumulando las sensaciones negativas y al final fallé los tiros libres. Fue muy doloroso quedarnos fuera de la Copa porque hubiera servido para enganchar a la afición. Hay que olvidarlo lo antes posible porque el principal objetivo es el ascenso. La Copa no deja de ser un partido. Lo teníamos en nuestra mano después de ir todo el partido ganando. Igual que en Zamora no lo merecíamos por ir todo el partido por detrás, en Albacete no se debió escapar.

¿Cómo ha vivido los partidos desde el banquillo?

Con muchos nervios, se pasa muy mal porque te estás fijando en todos los detalles, en las jugadas estudiadas durante la semana, más de una vez me han dado ganas de olvidarme del esguince y saltar a la cancha.

Pierden en Albacete, ganan en Zamora y el equipo vuelve a estar arriba a una única victoria de los líderes...

Es una liga muy puñetera. No te puedes relajar porque cualquiera te puede ganar. Granada perdió contra el colista y nosotros casi lo hacemos con los penúltimos. La segunda vuelta va a ser muy dura porque los de abajo van a apretar mucho para escapar de esa situación. Hay plantillas muy buenas que van a dar un estirón. Da rabia observar la clasificación y ver que estamos a sólo una victoria de La Roda y Granada. Si no hubiéramos fallado tantos partidos en casa seguro que seríamos líderes destacados. Fue muy importante psicológicamente ganar en Zamora después de la derrota en Albacete. Había que ganar sí o sí.

¿Qué puede decir del Canoe, rival este viernes?

Es un equipo que se ha visto abajo y ahora se ha puesto las pilas. Tiene una plantilla muy apañada, están en racha aunque su gran fuerte son los partidos en casa, fuera suelen fallar. No podemos relajarnos porque nosotros en casa no estamos finos.

La afición no ha respondido en los últimos partidos en casa...

Tenemos nosotros la culpa porque hemos perdido muchos partidos. Hay que darles algo para que vuelvan a acudir al pabellón. Necesitamos a la gente y sobre todo ahora que estamos en la parte más importante de la temporada. Hemos fallado en muchos partidos y no tenemos derecho a pedirle a la gente que venga, pero nos hacen faltan mucha falta porque queremos darles una alegría en esta segunda vuelta.