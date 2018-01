Collin: «Perder la Copa ha sido un palo duro, los nervios pudieron con nosotros»

El técnico brasileño recuerda que el objetivo es el ascenso.

El Club Voleibol Elche Viziusport recibió el pasado fin de semana el primer golpe de la temporada. El conjunto que entrena el brasileño Andre Collin afrontaba con mucha ilusión la Copa Princesa, que se celebró en Lugo, pero cayó en semifinales, frente al Madrid Chamberí, que, a la postre, se proclamó campeón. Ilicitanas y madrileñas eran las favoritas porque estaban invictas en la competición liguera. Al final, el choque cayó del lado del conjunto de la capital de España (3-1) y el Elche no pudo lograr su primer éxito de la temporada.

Collin admite que «ha sido un palo muy duro porque teníamos una ilusión muy grande de ganar el trofeo por lo que venimos haciendo en la temporada. Pero en este tipo de torneos tienes que tener un día perfecto, salir muy enchufado y, en esta ocasión, los nervios pudieron con nosotros. Además, enfrente tuvimos un rival muy competente como el Madrid Chamberí, que tampoco ha perdido ningún partido en Liga».

El técnico del Elche Viziusport descarta que el parón navideño influyera a la hora de cortar el ritmo competitivo que tenían. «Los cuatro equipos luchamos en igualdad de condiciones. Las jugadoras llegaron bien del descanso de Navidad a nivel físico y fue más un problema psicológico».

A pesar de este revés, el preparador brasileño confía en completar una gran temporada logrando el salto a la máxima categoría del voleibol español. «Nuestro objetivo principal de la temporada es el ascenso a Superliga y esperamos conseguirlo a final de campaña. La Copa ya ha pasado y estamos escribiendo un libro que esperamos que finalice con una historia bonita logrando el objetivo que tenemos señalado desde principio de temporada»

Por ello, Andre Collin tiene claro que «ahora hay que hacer autocrítica, reflexionar y trabajar duro porque tenemos margen, queda camino y hay que levantar la cabeza. Estoy orgulloso de mi equipo».



Una liguilla de seis partidos

La fase de ascenso será, a priori, más factible. Los tres primeros clasificados de cada grupo de la Superliga-2 disputarán una liguilla de seis partidos -tres en casa y tres fuera- y los dos primeros subirán a la máxima categoría. Con ese sistema, todos apuntan a que Elche Viziusport y Madrid Chamberi, que han ganado todos sus encuentros de la competición doméstica, son los claros favoritos para ascender.

«En la fase de ascenso tienes más margen de error y más tiempo para prepararte. Es una experiencia distinta a la Copa, en la que no puedes fallar. No me atrevo a decir que sea más fácil. Hay que tener los pies en el suelo, apretar en el trabajo diario y seguir con la buena línea que llevamos en la Liga», comenta el entrenador del conjunto ilicitano.



Vuelta a la competición liguera

Después de la disputa de la Copa Princesa en Lugo, la plantilla del Elche volvió ayer martes a los entrenamientos para comenzar a preparar el regreso a la competición liguera del sábado, a partir de las siete de la tarde, en la pista del Algar Submenor de La Unión (Murcia), que ocupa el séptimo lugar del grupo B de la Superliga-2, con 19 puntos, mientras que las ilicitanas son primeras, con 34.