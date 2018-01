Miguel Sánchez: "Dedico el gol a mis padres"

Miguel Sánchez Reina (Elda, 1996) enloqueció de alegría la pasada jornada cuando marcó su primer gol oficial con el Eldense, un tanto que acabó con la resistencia defensiva del Buñol cuando el árbitro estaba pendiente del reloj para indicar el final de los 94 minutos que se disputaron en el Nuevo Pepico Amat.

El canterano eldense, tras su gol, se quitó la camiseta delante del colegiado para exteriorizar su felicidad, ya que sabía que su testarazo valía tres puntos de oro para su equipo: "Cuando marqué no sabía a dónde ir pero vi a un grupo de aficionados que me abrazaron". Sin embargo, ese gol tuvo una dedicatoria especial: "Cuando celebré el gol con la afición me giré y miré hacia la tribuna donde estaban mis padres y les mandé un beso", explica el jugador.

El delantero azulgrana perteneció al Elda Industrial y la campaña anterior hizo la pretemporada en el Eldense con Fran Yeste. Tras los descartes fichó por el Crevillente y jugó en Tercera División. En la presente Liga el técnico valenciano Dani Ponz contó con Miguel Sánchez durante 11 jornadas, disputando un total de 377 minutos, mientras que Mullor le dio el domingo media hora, que supo aprovechar al materializar el gol del triunfo.