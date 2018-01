Villanueva amarga al Crevillente con dos goles en el Mini Estadi

Dani Villanueva es pura magia. Este joven delantero malagueño ayer no se marcó el primer triplete porque lo evitó el palo derecho de la portería del Crevillente. El artillero (once goles) fue uno de los destacados, pero brilló en general todo el Villarreal C porque jugaron toda la segunda parte con diez jugadores por la expulsión del central Nani (min. 44). Se llegó al descanso con 2-1 y los amarillos lograron finiquitar el marcador en el minuto 82 por mediación de Migue Leal. Así, si el 2017 se despidió con una victoria ante el Almazora, ayer se estrenó el 2018 con un gran triunfo contra el Crevillente.

En la segunda parte, los crevillentinos fueron a por todas y con todo. Su técnico José Manuel Más quemó todas las naves (agotó los cambios) en el minuto 58. Intentó hacerle cosquillas a un filial que recompuso su defensa con la entrada del central Jairo Bueno y la retirada del césped de Mukwelle Akale.