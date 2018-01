Galiana: «Claro que me veo en el Rico Pérez»

José Emilio Galiana, entrenador del Alcoyano, compareció en la sala de prensa de El Collao con semblante serio, consciente de cómo funciona el mundo del fútbol cuando los resultados no acompañan. Con todo, se refirió a su futuro con optimismo. «Claro que me veo en el banquillo del Rico Pérez. Tengo claro cómo jugarle al Hércules y ya hemos planificado la semana», dijo. El preparador murciano calificó el desenlace como «una derrota durísima. El equipo estuvo bien hasta el gol. En la segunda parte conseguimos rearmarnos, pero no comprendo cómo podemos fallar tantos goles y algunos tan claros». Por último incidió con que «me quedo con la actitud de mis futbolistas que nunca han bajado los brazos. Sólo nos falta el gol», concluyó.