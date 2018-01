El Barça baila al Levante

El FC Barcelona logró su tercera victoria consecutiva venciendo (3-0) en la visita del Levante al Camp Nou, en una decimoctava jornada de LaLiga en la que Leo Messi celebró su partido 400 en la competición con un tempranero gol que encarriló el triunfo blaugrana, con Ousmane Dembélé de titular casi cuatro meses después de su lesión.

Los de Ernesto Valverde volvieron a ganar en una campeonato liguero en el que se mantienen invictos y con nueve puntos de ventaja sobre el segundo, el Atlético de Madrid, gracias a los tantos en la primera parte de Messi y Luis Suárez que acabaron con cualquier posibilidad de los levantinos de obtener puntos la Ciudad Condal.

El «Txingurri», que utilizó a los menos habituales el jueves en el partido de Copa del Rey en Vigo contra el Celta, puso sobre el césped a gran parte de los titulares, incluyendo entre ellos a un Dembélé que salió de inició por primera vez desde que el 16 de septiembre sufriera la rotura del tendón del bíceps femoral en el campo del Getafe.

También estuvo Javier Mascherano que sigue contando para el técnico blaugrana a pesar de los rumores de su marcha a China y que jugó en el lugar de un Gerard Piqué suplente.

Los azulgranas formaron un 4-4-2 con Andrés Iniesta en el perfil izquierdo y Dembélé en el diestro que dio total libertad a un Messi que volvió a ser decisivo con su decimosexto tanto liguero de la temporada. El '10' se asoció por enésima vez esta temporada con Jordi Alba y batió a Oier con una volea que golpeó en el poste antes de entrar, pocos minutos después del arranque del choque.

Los de Juan Muñiz, replegados y tratando de salir al contragolpe, demostraron la velocidad necesaria para poder hacer daño tras robo de balón, pero no estuvieron acertados y posibilitaron que un cómodo Barcelona gozara de ocasiones para ampliar el marcador. El conjunto culé no tuvo la pegada de otras veces, estrellándose en más de una ocasión con los reflejos de Oier. Sin embargo, la tercera fue la vencida para un Luis Suárez que demostró su buen momento de forma marcando por quinta jornada consecutiva con una volea que entró por la escuadra de la meta levantinista.

Dos goles por debajo, los valencianos no bajaron los brazos y mejoraron su rendimiento tras el descanso, ayudados por el relajamiento azulgrana. Messi perdió presencia y los de Muñiz empezaron a soñar con recortar diferencias. El Levante no pudo batir a un Marc-Andre Ter Stegen que mantuvo la cómoda ventaja de los suyos, evitando la más clara de los visitantes en un mano a mano con Shaq Moore que detuvo con el pie, para seguir siendo el portero menos goleado de LaLiga con 7 tantos recibidos en 18 encuentros. El Barcelona no supo dormir el choque, a pesar de los cambios de un Valverde que retiró a Dembélé para reforzar el centro del campo. El francés, de más a menos durante el duelo, se retiró sin haber brillado al nivel de sus compañeros de ataque, con la presión añadida del reciente fichaje de Coutinho, procedente del Liverpool, que se sumará a la competencia ofensiva del club.

El cansancio de los levantinistas y el descenso del ritmo, impulsó a Valverde a introducir en el terreno de juego a un José Arnaiz que debutó en liga tras sus buenas actuaciones en Copa del Rey -tres goles en tres partidos- con los catalanes. Con todo decidido, Messi regaló a Paulinho el 3-0 final que vuelve a colocar a los azulgranas 9 puntos por encima de la segunda plaza del Atlético.