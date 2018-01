Una Navidad de golf en Elche

Ya han pasado casi cuatro años, cuando en aquel tres de febrero del 2014 se dio el banderazo de salida a la ya popular y afamada Escuela de Golf Elche. De entre las decenas de competiciones, campeonatos, torneos, trofeos, dos son los más emblemáticos que anualmente se realizan en dichas instalaciones: el «Torneo Aniversario» y el «Torneo de Navidad».

Una breve cronología del torneo que se celebra en estas fechas, el de Navidad, emociona a cada uno de los participantes que forman parte de la escuela, el ver la acogida y aumento de la misma cada año que transcurre.

Fue hace cuatro diciembres cuando un «puñado» de osados principiantes a golfistas se encasquetaron el obligado gorro de Papa Noel, disputaron el primer torneo con las inclemencias climatológicas propias de la época y quisieron celebrar las fiestas en ñla Escuela de Golf de Elche, «eso sí, esperando que entre los innumerables regalos que sorteamos, te fueras a casa con uno de los pavos que nuestro incondicional amigo Manolo Macía, altruistamente, otorga cada navidad», indican desde la entidad.

No es uno, sino la totalidad de amigos, abonados, patrocinadores y proveedores que en su nombre, y no en el de la empresa que representan, les ofrecen sus productos y servicios para qué tras la finalización del torneo, cada año, la totalidad de jugadores lleguen a casa con algo más que una copa de metal, una placa de vidrio o una figura de epoxi. No, en este día aparecen en casa con un detalle en forma de regalo que no es más que un trozo de esta escuela que tanto les debe y agradece.



Éxito de participación

Siguiendo la tradición el pasado 23 de diciembre, y tras las cuantiosas solicitudes por participar este año, se realizaron dos salidas a distintas horas para dar cabida a la totalidad de jugadores. Bajo la modalidad de Medal Play y con dos categorías, se dio la salida «a tiro» a las 08,45 horas y a las 11,30 horas para los 56 participantes.

El fuerte viento quiso estar presente junto a los más pequeños que se dieron cita en la primera salida. Pero no pudo con la perseverancia del benjamín Jean Luc Fael que consiguió un «hole in one». El arranque de la segunda tanda ofreció otros dos «hoyos en uno» protagonizados por Javier Clement y Alfredo Martí.

Una vez finalizado el torneo, los jugadores y acompañantes fueron agasajados con una comida en forma de tapeo, seguido de arroces y dulces navideños. En ella se departió la buena acogida del nuevo recorrido presentado hace un mes, que hace las delicias de los jugadores más avezados, a la vez que enfrenta a los más noveles un reto difícil de olvidar. Los greenes se llevaron una vez más los halagos mas significativos.

La clasificación general otorgó a Pablo Miguel Soler el primer puesto con 49 golpes, seguido de José Manuel Esclapez con 50 impactos y segundo clasificado. En la categoría Sub21 la ganadora fue Cristina Heredia con 55 golpes. La «bola más cercana» la consiguió Luis Hipólito Agulló, en el hoyo 17 del recorrido.

Tras la misma y presidida por el presidente de la F.G.C.V., Andrés M. Torrubia, del tesorero de la federación, Antonio Agulló y del director de la E.G.E., Juan Manuel Verdú, se dio paso a la entrega de trofeos a todos los ganadores.

Se agradecieron a los que apoyan y ayudan al desarrollo de la escuela. Gracias a Manolo, Paco, Manolo & cia, Antonio, Joaquín, Mark, Valentin?y tantos y tantos más.