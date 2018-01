Mario Fuentes: «Todavía estamos a tiempo de revertir la situación»

Mario Fuentes, capitán del Alcoyano, apuesta por dar carpetazo a la primera vuelta, por debajo de las expectativas, para centrarse en el presente. «Estamos a tiempo de revertir la situación. Hay jugadores y cuerpo técnico de sobra para mejorar», afirmó el madrileño que considera un punto de inflexión comenzar el año ganando en El Collao al Llagostera. «Nos encantaría que los tres primeros puntos de la segunda vuelta se quedarán en casa. No va a ser fácil porque sabemos los jugadores que tiene el rival que se encuentra en una situación que no esperaba».

El central no esconde la imperiosa necesidad de restablecer la regularidad delante de la afición. «El aspecto negativo ha sido no sacar lo puntos que nos hubiera gustado en El Collao y eso nos ha lastrado a una posición que no nos gusta. Esperamos que la gente nos siga apoyando», concluyó.



Bajas

El entrenador, José Riquelme Galiana, dispone de 16 efectivos. No serán de la partida los sancionados Pau Bosch, Cristian Galas y Mariano Sanz, el lesionado de larga duración Franck Omgba y José Miguel Cubero, que ha vuelto a Costa Rica. Por el contrario, Mario Fuentes, Tomás Ruso y David Torres, son altas.