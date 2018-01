Felipe Orts gana en Abadiño a lo "Mathieu Van der Poel"

Felipe Orts (Ginestar-Delikia Sport) sigue intratable en las pruebas que se corren en España y esta mañana ha sido el más fuerte en el Ciclocross de Abadiño de categoría C2 UCI, superando a Javier Ruiz de Larrinaga. El alicantino ha vuelto a demostrar que es el más fuerte y, al más puro estilo Mathieu Van der Poel, cuando puso la directa hacia meta ya nadie pudo pararlo sobre un circuito muy embarrado y donde la lluvia fue protagonista. La tercera plaza la consiguió Ismael Esteban, también del Ginestar Delikia Sport, que cada día se encuentra mejor tras superar su lesión.

El ciclista de La Vila ha logrado su noventa victoria de la temporada, Se estrenó en la categoría élite ganando en L'Enova en su primera prueba de la presente campaña. Luego conquistó los ciclocross de Villarcayo y Medina del Pomar, ha sumado tres triunfos en la Copa de España, en las carreras de Llodio, Elorrio y Valencia, ganó en Utsunomiya (Japón) y luego en Manlleu el Trofeu Joan Soler. Además fue segundo en el ciclocross de Karrantza, tras el belga Vicent Baestaens, y en Gran Premi de Ciclocross Les Franqueses del Vallès (Barcelona), donde entró de la mano de su compañero Ismael Esteban. Tras competir en varias pruebas por Europa ha demostrado en Abadiño de nuevo su potencial.

El domingo competirá en el Ciclocross de Ormaiztegi, como antesala al Campeonato de España que se disputará el día 14 de enero en la localidad guipuzcoana de Legazpi. Tras adjudicarse la Copa de España el título nacional es su próximo objetivo.

"Otra vez me he encontrado muy bien. Hasta la tercera vuelta hemos ido cuatro o cinco corredores en cabeza hasta que Larrinaga ha puesto un punto más. Le he aguantado y luego, tras atacarle, he podido mantener el ritmo hasta meta. Estoy muy contento porque el circuito estaba muy embarrado y no era fácil", comentaba Orts tras el paso por el podio.