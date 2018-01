El Atlético recibe al Getafe con las novedades de Costa y Vitolo

El Atlético de Madrid se mide hoy al Getafe (13.00 horas/beIN LaLiga) en el día de Reyes e intentará hacerse el mejor regalo: tres puntos que le mantengan en la segunda plaza y que presionen el liderato incontestable del FC Barcelona, además de suponer el estreno liguero de Diego Costa y Vitolo, que ya debutaron en Copa del Rey. El Wanda Metropolitano se llenará de jóvenes aficionados en un día destinado para ellos. Para muchos, el regalo de Reyes habrá sido una entrada para ver a 'su' Atleti y, ya de paso, conocer el nuevo estadio. Una jornada especial que, sin embargo, no gustó en demasía a las Federaciones de Peñas. Ni a la rojiblanca, ni a la del Getafe, ya que ambas solicitaron sin éxito un cambio de horario alegando, precisamente, este motivo. Que la mañana del día de Reyes no es para el fútbol y que el público «descenderá considerablemente», pero LaLiga no ha hecho caso a su petición.



Sevilla-Betis

A las 20.45 tendrá lugar el derbi entre el Betis y el Sevilla declarado de alto riesgo.