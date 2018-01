La selección nacional rusa entrena en Villajoyosa

La selección nacional de Rusia masculina de rugby seven ya se encuentra en Villajoyosa, donde tendrá lugar su campus de entrenamiento de invierno. Rusia, que compite regularmente en las series mundiales de rugby seven, prepara en Villajoyosa sus próximos compromisos en Sidney (Australia) 26-28 Enero y Hamilton (Nueva Zelanda) 3-4 Febrero. Rusia brillantemente clasificada para las Series Mundiales hace 2 años en Hong Kong, esta temporada ha renovado el equipo y se encuentra clasificada en el puesto 16 y todo apunta que se disputará la permanencia en Series Mundiales con la selección de España de Seven. Rusia desplaza un total de 16 jugadores que disputaran partidos de entrenamiento durante la próxima semana en Villajoyosa. Este Campus de entrenamiento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villajoyosa, Patronato Turismo Costa Blanca y Generalitat Valenciana.